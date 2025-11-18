Radiografía del mercado inmobiliario de Burgos. ¿Cuál es el tipo de inmueble que más se vende?

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El mercado inmobiliario sigue creciendo pero no por la nueva construcción que, aunque está en máximos, acumula datos negativos. Así que la segunda mano tira del carro de las compraventas de viviendas en la provincia de Burgos. Entre enero y septiembre el ladrillo ha generado 4.252 operaciones inmobiliarias lo que supone un incremento del mercado del 14,5% respecto al año pasado que, en el mismo periodo de tiempo, había registrado 3.714 adquisiciones, según la estadística de Transmisiones de Derechos de Propiedad del Instituto Nacional de Estadística (INE).

De esta manera, en el mes de septiembre se ha recuperado el mercado al incrementarse las operaciones un 45% con 551 compraventas realizadas. La cifra es superior en un 16% al mismo mes del año anterior, en el que se habían registrado 474 operaciones. Ambos datos están muy por encima de la situación del mercado hace una década en la que se registraron, entre enero y septiembre, 251 compras de casas en un momento en el que estaba muy patente la crisis inmobiliaria.

El mercado que tira de la transmisión de propiedad por compras en viviendas es el de segunda mano y del mercado libre. Es decir, la vivienda tipo que se compra en Burgos es un inmueble usado en un proceso de compraventa entre particulares. El sector ha registrado en lo tres trimestres del año un total de 3.577 transacciones. Ocho de cada diez adquisiciones registradas son de inmuebles de segunda mano.

El dato supone un incremento interanual de casi el 20%, ya que en el mismo periodo de 2024 se registraron 2.983 adquisiciones de vivienda usada. La cifra de operaciones se ha disparado en el mes de septiembre, en el que se realizaron 453 transacciones, según las cifras registradas por el INE. Supone un incremento respecto al mes de agosto del 43%. Superan, además, las registradas en el mismo mes del año pasado (383) y dobla las de hace una década (188).

Lo que no termina de despegar en cifras es la vivienda nueva. Quizás la oferta no cubre la demanda y de ahí que los visados de viviendas de nueva construcción estén al alza este año. La realidad es que el INE contabiliza entre enero y septiembre un total de 677 ventas de casas de nueva construcción, lo que supone un descenso del 7,7% respecto al ejercicio anterior. Entre enero y septiembre de 2024 se registraron 731 transacciones sobre inmuebles de nueva construcción. Aunque son más que las adquisiciones registradas en el mismo periodo de hace una década que sumaron 534.

En el mes de septiembre se disparó la compra de vivienda nueva con 98 operaciones, cifra que multiplica por tres lo registrado en agosto. El mercado suma un dato similar al registro del año pasado, con 91 adquisiciones, y por encima de las 63 de 2015.

El mercado inmobiliario burgalés sigue marcado por la vivienda libre que protagoniza el mercado. Se dan 4.254 operaciones registradas en los tres primeros trimestres del año, 3.862 son viviendas que se comercializan dentro del mercado libre. De esta manera, la adquisición entre promotoras y compradores o entre particulares protagoniza el sector con nueve de cada diez operaciones. Solo en el mes de septiembre se realizaron 522 operaciones en el ámbito privado, de las 551 registradas en total.

En un momento en el que la vivienda está en todos los discursos políticos y en todas las reivindicaciones de colectivos sociales, las operaciones de compraventa sobre viviendas de protección oficial son mínimas, aunque empiezan a despegar. Se han registrado 392 compras de inmuebles protegidos, lo que supone doblar las cifras del año pasado que, hasta septiembre, se habían registrado 198 operaciones inmobiliarias sobre viviendas con calificación VPO. El dato se acerca a las 407 operaciones sobre vivienda protegida registradas en 2015.

El mes de septiembre ha supuesto un incremento respecto al año anterior. Se registraron 29 transacciones frente a las 22 de 2024. Aunque están lejos de las 41 del mismo mes de hace diez años.