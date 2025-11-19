Detenido en Burgos un hombre en busca y captura condenado por una brutal agresión a un joven

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional de Burgos detuvieron el pasado 17 de noviembre a un hombre sobre el que pesaba una orden judicial de detención e ingreso en prisión dictada por un juzgado de la capital.

El detenido debía cumplir una condena de 15 meses de privación de libertad por unos hechos ocurridos en diciembre de 2016. Según la sentencia, a altas horas de la madrugada, abordó sin motivo aparente a un joven de 18 años en las inmediaciones de la Plaza de Castilla y le propinó una violenta agresión que le causó una fractura de mandíbula, por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Además de esta condena, el individuo tiene otras causas judiciales abiertas y está sometido a diversas medidas cautelares por la presunta comisión de otros delitos.