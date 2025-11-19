Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (ProBurgos), impulsa la celebración del I Encuentro Europeo de Ciudades Creativas Unesco, que tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de noviembre en el Fórum Evolución Burgos.

Se trata de una cita internacional que servirá para conmemorar el décimo aniversario de Burgos como Ciudad Creativa de la Gastronomía, reforzando su posición dentro de la red Unesco y conectando sus diez años de trayectoria con la candidatura de Burgos a Capital Europea de la Cultura 2031.

De hecho, el reconocimiento como Ciudad Creativa entronca con el eje Comunidad Viva de Burgos 2031, al consolidar el trabajo en red con otras ciudades y promover nuevas líneas de cooperación cultural y gastronómica.

El encuentro contará con la participación de la Comisión Española de Cooperación con la Unesco, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, junto a delegaciones de 21 ciudades europeas de España, Italia, Portugal y Francia, que compartirán experiencias y fortalecerán la cooperación entre territorios en torno a la cultura, la creatividad y la innovación, ámbitos que también articulan el proyecto de ciudad que representa Burgos 2031.

Por parte de España asistirán representantes de Burgos, Bilbao, Valladolid, Dénia, Manises, Llíria, Granada, Terrassa, Valencia y Zaragoza. Desde Italia Como, Bérgamo y Milán; Portugal estará representado por Santa Maria da Feira, Braga, Idanha-a-Nova, Matosinhos, Castelo Branco y Óbidos, mientras que Francia contará con la presencia institucional de Limoges y Rouen.

El programa incluirá un espacio informativo abierto al público y un foro de trabajo entre las redes nacionales de España, Italia y Portugal, destinado a estrechar la cooperación y el intercambio de proyectos. Burgos, que desde 2023 preside la red española de Ciudades Creativas Unesco, ejercerá de anfitriona de este primer foro europeo.

El programa se completará con la presentación del Club de Producto 'Burgos Ciudad Creativa de la Gastronomía', una iniciativa del Plan de Sostenibilidad Turística que busca fortalecer la conexión entre el ámbito institucional, empresarial y profesional.

También se mostrará el toque manual de campanas, en colaboración con la Asociación de Campaneros de Burgos, recientemente incorporada a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El aniversario será también un punto de encuentro entre las ciudades participantes y los agentes locales vinculados a la gastronomía, como las denominaciones de origen Ribera del Duero y Arlanza, la IGP Morcilla de Burgos, Caderechas, Patata de Burgos, asociaciones profesionales, escuelas de hostelería, Burgos Alimenta, la Universidad de Burgos o la Selección Nacional de Cocina.

El foro servirá además como escaparate del tejido cultural de la ciudad, con una presentación que reunirá al Festival Tribu, la Escuela de Escritores y representantes del ámbito artístico local, en un diálogo abierto con las ciudades invitadas.

Burgos, referencia de Ciudades Creativas

El Encuentro Europeo de Ciudades Creativas UNESCO pone el broche a un año en el que Burgos ha reforzado su papel en la red UNESCO y ha ganado visibilidad internacional. La ciudad ha tenido presencia destacada en Madrid Fusión, San Sebastián Gastronomika y el Foro de Saborea España, además de participar en acciones en Rouen y Oporto, que han fortalecido su cooperación con otras ciudades creativas europeas.

Desde su incorporación a la red en 2015, Burgos ha desarrollado un modelo de Ciudad Creativa que combina gastronomía, patrimonio y conocimiento científico, integrando la cultura como motor de desarrollo. Este décimo aniversario marca un nuevo impulso a esa trayectoria, que se proyecta ahora hacia la candidatura de Burgos a Capital Europea de la Cultura 2031, reafirmando su papel como referente europeo en creatividad y cooperación cultural.