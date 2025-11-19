Fundación Mapfre premia a quienes apoyan la inserción laboral de los más vulnerables

Foto de familia de las asociaciones, administraciones y empresas reconocidas por la Fundación Mapfre por su participación en la inserción laboral de personas con capacidades diversas.SANTI OTERO

Dice el refrán que trabajar dignifica. Pero también es una oportunidad de integración única para quienes por problemas de salud mental, por ser muy jóvenes sin formación y en país extraño o por ser muy mayores y llevar mucho tiempo sin empleo, tienen difícil encajar en los procesos de selección para un empleo. Por ello, la Fundación Mapfre ha querido reconocer la labor de pymes, entidades y asociaciones que "demuestran que juntos, colaborando de forma desinteresada, somos capaces de brindar oportunidades que transforman vidas", señaló el director de Acción Social, Daniel Restrepo, en una entrega de premios celebrada en el salón de plenos de la Diputación Provincial bajo la presidencia de la Infanta Elena.

La directora de Proyectos de Fundación Mapfre ha destacado que estos programas de formación y empleo generan "oportunidades que se materializan en proyectos de vida y en casos de éxito como el de Estela, José Ángel, María Isabel, María Pilar, José o Miguel a los que aprovecho para felicitar por su gran profesionalidad y entrega, sois un ejemplo para todos", remarcó la Infanta Elena.

La Fundación Mapfre cuenta con líneas de apoyo al empleo de personas vulnerables desde 2010 que han beneficiado a 14.000 personas en todo el país. Se desarrollan líneas de apoyo a la inserción a personas con problemas de salud mental y capacidades diversas, a menores migrantes con formación en oficios con problemas de empleabilidad y a mayores de 50 años que son parados de larga duración. Desde 2013 se plantean líneas de apoyo directas para el medio rural. Aunque trabajan en mejorar su visibilidad. La convocatoria de 2025 se ha cerrado con 450 propuestas, de las que 56 están radicadas en Castilla y León y solo seis en Burgos. "Son ayudas a pymes para mejorar la inserción laboral de inmigrantes, jóvenes sin trabajo y personas con más de 50 años dado un especial foco al medio rural, pero a veces nos cuesta llegar a las empresas", señaló la directora de Fondos Sociales de la Fundación Mapfre, Lola Moya. Estas ayudas ofrecen ayudas de 515 euros durante nueve meses para contratos de jornada completa y 310 para los contratos de 20 horas.

Los galardones reconocen la labor de tres asociaciones: Salud Mental Burgos, Aranda y Miranda; tres administraciones: Ayuntamiento de Burgos, Ayuntamiento de Aranda y Ayuntamiento de Bujedo; y tres empresas que han integrado a personas de colectivos vulnerables en su plantilla: Azaca Soluciones Integrales, Inmobiliaria Calidad, Climavial Instalaciones y Abad Laboratorio Prótesis Dental. Además, se ha reconocido la labor del chef Miguel Cobo que se ofreció un menú solidario para 80 comensales cuya recaudación irá dirigida a los programas de empleo de las asociaciones galardonadas.

Una entrega de premios por potenciar el empleo en personas de colectivos vulnerables que "es lo que importa, que tiene que ver con la cohesión social, que ayuda a las personas con especiales dificultades porque no hay nada como el empleo para garantizar el estado de bienestar", remarcó la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala. Un evento en el que el anfitrión, el presidente de la Diputación Provincial de Burgos, Borja Suárez, recordó que su institución dedica el 25% de su presupuesto al ámbito social, "entendemos que es la mejor inversión, apoyar a personas en riesgo de exclusión que no son tantos pero son muy importantes".

Por administraciones, el reconocimiento recayó en el Ayuntamiento de Burgos, cuya responsable de Servicios Sociales, Mila del Campo, y la técnica de empleo, Anabel Sorriguete, fueron reconocidos por su intermediación para facilitar la empleabilidad de personas con capacidades diferentes. "Hablamos de personas con historias de vida que les cuesta más encontrar empleo y para quienes un contrato es un proyecto de vida, genera autoestima y les ayuda a levantarse cada día, pero eso necesita un acompañamiento, como el que ofrece Anabel".

El Ayuntamiento de Aranda también recibió un reconocimiento por la contratación de Estela Orce quien se mostró agradecida por la oportunidad laboral creada entre Salud Mental Aranda y el consistorio. Su alcalde, Antonio Linaje, recordó la necesidad de "una financiación real a pueblos que con una demografía baja, envejecida y dispersas lo necesitan". Entre los pueblos pequeños se ha premiado la labor del Ayuntamiento de Bujedo y la consecución de contratos para José Angel Rodríguez en tareas de mantenimiento. "José Ángel ya se ha convertido en parte de la familia de Bujedo, ya no entiendo contratar a otra persona para esta labor y los vecinos confían en él".

En el ámbito de las pymes y empresas, Azca estaciones de servicio recibió el galardón por su modelo empresarial inclusivo. El 100% de su plantilla son personas con discapacidad. "Nuestra experiencia es muy positiva", explicó Isidro Juárez, quien animó a no frenar una contratación por intuir capacidades diferentes en el candidato. "Son personas con muchas ganas de trabajar, competentes y comprometidos con la empresa". Inmobiliaria Calidad fue reconocida por la contratación de María Pilar Sarrot, quien se mostró "agradecida porque los que tenemos más de 50 también podemos aprender algo nuevo". Climavial Instalaciones quien apostó por José Bernardo quien apunta que contar con un puesto de trabajo "puedo saber que sigo viviendo, que puedo seguir adelante a pesar de todo". Abad Laboratorio fue reconocido por contratar al joven Miguel Abad de quien la representante de la empresa, Iluminada Abad, reconoce "su aportación a la plantilla a pesar de estar en formación ya es uno más".

En el evento también se reconoció la labor de intermediación de las asociaciones. En este caso, las tres delegaciones de Salud Mental en la provincia: Prosame en Burgos, Salud Mental Aranda y Salud Mental Miranda recibieron el galardón por su trabajo de intermediación para lograr la inserción laboral de usuarios de las entidades. "En los programas de salud mental es muy importante centrarnos en el empleo porque permite generar proyectos de vida", señaló la presidenta de Salud Mental Aranda y Castilla y León, María Elena Briongos. Animó a "la sociedad, a las empresas a creer en estas personas porque "el empleo es la herramienta más poderosa que existe para ofrecer dignidad, seguridad y autonomía plena".

Una mención de honor recibió el chef Miguel Cobo por la comida solidaria para 80 comensales que ofreció en Cobo Estratos. El cocinero remarcó que "la salud mental de una u otra manera nos afecta a todos a lo largo de la vida" y reivindicó la integración en sus equipos de todos. "Hay que descubrir el talento de cada uno e integrarlos en los equipos", señaló.

El Programa Social de Empleo de Fundación Mapfre se divide en dos programas. El Programa Juntos Somos Capaces que ha logrado entre 2010 y 2025 que 7.000 empresas colaboren en la iniciativa dando una oportunidad laboral a 6.800 personas. Con el programa Accedemos se han concedido 7.000 ayudas al empleo para pymes a nivel estatal. También fomentan la formación de jóvenes y migrantes en oficios con falta de mano de obra como albañilería, fontanería o carpintería, entre otros Cuentan con cinco centros formativos en todo el país y "el año que viene podremos tener uno en Castilla y León", señaló Lola Moya.