Burgos participa en Madrid en la Asamblea anual de la Spain Film Commission

Burgos ha estado representada en la Asamblea anual de la Spain Film Commission, celebrada en Madrid con la participación de film commissions y film offices de todo el país. La reunión permitió compartir proyectos, evaluar el trabajo desarrollado durante 2025 y definir las líneas estratégicas para el próximo año, con el objetivo de reforzar la posición de España como destino competitivo para rodajes nacionales e internacionales.

La participación burgalesa corrió a cargo de la Burgos Film Commission, iniciativa constituida en el año 2021 e integrada por el Ayuntamiento de Burgos y la Diputación, a través de ProBurgos y Sodebur, respectivamente. La entidad forma parte de la Junta Directiva nacional desde octubre de 2024.

Durante la jornada se presentó el plan de trabajo asociado al nuevo marco estatal impulsado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, orientado a fortalecer la proyección internacional del audiovisual español, apoyar la producción nacional y favorecer la captación de rodajes a través de la mejora de la promoción de las localizaciones de cada territorio.

El encuentro contó con la intervención del consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, así como con la ponencia de Clara Ruipérez de Azcárate, Directora de Propiedad Intelectual del Grupo Telefónica, centrada en el potencial global del audiovisual español y las oportunidades de expansión en nuevos mercados.

La presencia de Burgos en este foro se enmarca en la estrategia de impulso al sector audiovisual, orientada a facilitar rodajes, ofrecer acompañamiento técnico y reforzar la visibilidad de Burgos como localización de interés para producciones.

La Asamblea concluyó con la actualización del calendario de acciones previstas para los próximos meses y con el compromiso compartido de seguir trabajando en red para favorecer el desarrollo del sector audiovisual en España. La próxima reunión tendrá lugar en el marco del Festival de Cine de Málaga ( MAFIZ)