Antolin lanza junto a MAI un techo de vehículo que elimina los altavoces tradicionales y crea sonido inmersivo 360

Antolin, proveedor global de soluciones tecnológicas para interiores de automóviles, y Mobility Audio Innovations (MAI), filial de Bongiovi Media & Technology (BMT), han anunciado este 2025 el lanzamiento internacional de una innovadora solución de audio integrada en el techo de los vehículos. Este sistema, desarrollado conjuntamente tras la colaboración estratégica iniciada en el primer trimestre de 2025, supone un avance sustancial al sustituir los altavoces convencionales por tecnología de sonido 360º inmersivo incorporada directamente en el sustrato del techo, un enfoque que reduce materiales y cableado al tiempo que impulsa la sostenibilidad y la eficiencia energética en el sector de la automoción.

La nueva tecnología fusiona los algoritmos de procesamiento de audio y hardware de MAI, utilizados con éxito en la industria aeronáutica y sistemas como Dolby Atmos en jets privados, con la experiencia de Antolin en diseño industrial para interiores de vehículos. De esta forma, el componente acústico del techo permite generar paisajes sonoros personalizados que mejoran no solo la calidad auditiva, sino también la privacidad y la comunicación dentro del habitáculo, ofreciendo a cada pasajero una experiencia envolvente sin precedentes.

Javier Villacampa, director de Innovación y Sostenibilidad de Antolin, destaca que "nuestra colaboración con MAI transforma el panorama del audio en automoción. Al combinar nuestra experiencia en integración con sus tecnologías de audio de vanguardia, ahora ofrecemos soluciones listas para el mercado que elevan la experiencia a bordo para los consumidores de todo el mundo". El sistema, escalable a diferentes tamaños y tipos de vehículos, permite a los fabricantes reducir peso y simplificar la arquitectura del habitáculo mediante la eliminación del cableado asociado a los altavoces convencionales, un factor especialmente relevante en vehículos eléctricos e híbridos.

La solución Antolin-MAI se estructura en cuatro ejes fundamentales: experiencia de usuario, experiencia sonora, sostenibilidad e integración arquitectónica en el vehículo. En cuanto a la experiencia del usuario, destaca la creación de entornos acústicos inmersivos y privados, con notable mejora en la inteligibilidad del habla y notificaciones, así como la mitigación del ruido exterior por carretera. Desde el punto de vista técnico, optimiza el conocido 'Sweet Spot' asegurando que todos los viajeros disfruten de una calidad de audio constante, independientemente de su ubicación dentro del habitáculo, y emplea algoritmos Digital Power Station (DPS) para esculpir el sonido y mantener el equilibrio tonal.

En materia de sostenibilidad, la ausencia de altavoces reduce notablemente el peso del vehículo y la utilización de materiales, con un impacto directo en la eficiencia energética y logística de producción. La nueva arquitectura también facilita una integración más flexible con distintos sistemas de seguridad, ampliando las posibilidades de diseño para los fabricantes y permitiendo su implantación en gamas de automóviles muy diversas, incluidos modelos eléctricos, híbridos y convencionales.

Las nuevas soluciones de audio están ya disponibles para fabricantes de automóviles de todo el mundo a través de la red global de Antolin, que integra hardware, software e inteligencia artificial para crear experiencias sonoras dinámicas adaptadas a cada modelo.

Según George Kehayas, director de Operaciones de MAI, "estamos encantados de ver cómo nuestra visión conjunta cobra vida a escala global. El alcance global y la capacidad de fabricación de Antolin nos han permitido llevar soluciones de audio inmersivas a vehículos en todo el mundo, redefiniendo la experiencia a bordo tanto para conductores como para pasajeros".

La alianza estratégica entre ambas entidades, anunciada en el primer trimestre de 2025, responde a la creciente demanda de experiencias personalizadas y conectividad dentro del vehículo, así como a los retos de sostenibilidad y competitividad en la industria automovilística. La solución podrá ser integrada tanto en vehículos nuevos como en futuras plataformas, adecuándose a diferentes legislaciones y necesidades regionales.