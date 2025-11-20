Esta es la firma alemana de supermercados que invertirá más de 3 millones en su cuarta tienda en Burgos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Lidl prepara la apertura de un cuarto supermercado en Burgos capital, unos planes que se han conocido por las solicitudes de licencias de obras que llegan al Ayuntamiento de Burgos.

En concreto, en la última comisión del área, los grupos municipales han conocido que se ha concedido licencia al proyecto básico y de ejecución para el desarrollo de una tienda Lidl con un presupuesto de ejecución material de 3.046.600,18 euros en la calle Vitoria, número 268. Se ubicaría en la zona comercial que existe en Pentasa, muy cerca del establecimiento que tiene la compañía Tifer, que se ubica en el número 264 de la calle Vitoria.

Antes de dar pasos en la construcción de un nuevo edificio, será necesario el derribo de una nave almacén que se encuentra en esta localización. El Consistorio ha concedido también la licencia al proyecto de derribo, que tendrá un coste asociado de 185.000 euros, según figura en el expediente. Se da la circunstancia de que la empresa tenía visado el proyecto de demolición desde hace un año, 25 de noviembre de 2024.

Con la autorización concedida, se prevé que las tareas de construcción puedan comenzar en el corto plazo para dar lugar a esta importante inversión, que creará puestos de trabajo en esta fase y más adelante también a la hora de dotar de personal a la nueva tienda.

La última inversión importante de Lidl fue con el cambio de ubicación del establecimiento que se encontraba en la subida a Hipercor y que pasó a situarse en la carretera Madrid a Irún, kilómetro 236,7. Las otras dos tiendas se ubican en la calle Cascajera y en Condesa Mencía. Además, esta firma de origen alemán tiene supermercados en Aranda de Duero y en Miranda de Ebro.