La natalidad crece en Burgos un 1,6% y recupera los 2.000 nacimientos

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El 2024 ha sido, sobre el papel, un buen año para la natalidad, que sube ligeramente respecto a 2024, y han fallecido menos burgaleses. Pero los dos fenómenos demográficos no logran revertir la tendencia demográfica de envejecimiento y despoblación en el que está inmersa la provincia.

Las cifras demográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2024 registran 2.031 nacimientos que suponen un incremento interanual del 1,6%. Al mismo tiempo, cifra en 3.974 las defunciones que suponen un descenso del 2,3% con respecto al año anterior. Una recuperación mínima porque el saldo vegetativo de la provincia de Burgos sigue siendo negativo. En 2024 fue de 1.943 fallecidos más que nacimientos, lo que supone un descenso de casi el 6% respecto al año anterior, pero que supone un incremento de más de un 90% en diez años. En 2014 el saldo vegetativo era de -1.017 burgaleses.

De esta manera, los nacimientos repuntaron en 2024, pero apenas suponen el 50% de los fallecimientos. Burgos volvió a superar la cifra de los 2.000 nuevos burgaleses que han venido al mundo y que se perdió en 2023 por un bebé. Pero el ligero repunte de la natalidad, con 32 nacimientos más, permite recuperar una senda que se queda estrecha para las cifras de alumbramientos que se veían hace una década. En 2014 se registraban 2.821 partos. En una década la natalidad ha caído en un 28% con 790 bebés menos en Burgos.

En esto tiene mucho que ver la caída de la tasa global de fecundidad que ha pasado de 36,7 burgalesas por cada mil habitantes hace diez años a las 29,6 por cada mil mujeres registradas en Burgos en 2024. La tasa de natalidad ha remontado unas décimas en un año al registrar el 5,62 por cada mil habitantes, pero está muy lejos del 7,75 que se alcanzaban en 2014.

La maternidad se retrasa, pero no tanto como años atrás en la provincia de Burgos. Así, se registra una edad media para tener un niño de 32,96 años en Burgos. La cifra supone un ligero descenso frente a los más de 33 años que se mantiene en ascenso desde 2020, aunque está lejos de los 31,79 de hace diez años. Lo curioso es que se logra alargar el periodo fértil de las burgalesas con respecto a otros años. La maternidad se retrasa hasta el límite. Son unas 20 las mujeres mayores de 45 años que logran el nacimiento de un bebé, pero, en 2024, dos tenían ya más de 50 años afrontando la maternidad. El pico de nacimientos está ya en 35 años (168 mujeres) cuando en 2014 estaba en 33.

Se empieza más tarde a tener hijos y, por tanto, se amplía la edad en la que las mujeres burgalesas afrontan un segundo parto y más. Así, según el INE a los 33,7 años se afronta el segundo parto, para el tercero se afronta con una media de 34,4 años, mientras que el cuarto o más embarazos se da en mujeres a partir de 34,6 años.

En cuanto al embarazo adolescente, lejos de corregirse, se ha incrementado. En 2024 se registraron 58 nacimientos en menores de 20 años, ocho más que hace un año y cuatro más que los que se registraron hace diez años.

Un año más de vida

La esperanza de vida en la provincia de Burgos es cuatro décimas superior a la media nacional. Si en todo el país se vive una media de 84,01 años, en la provincia de Burgos está en 84,5. Esta cifra ha crecido un poco respecto al año pasado, que estaba en 84,2 años de media. En una década se ha ganado un año de vida de media en la provincia de Burgos. En 2014, la esperanza media de vida estaba en 83,5.

En 2024 murieron en la provincia de Burgos 3.974 vecinos, lo que supone un descenso interanual del 2,3% y apenas un 3,5% más que hace una década. La tasa de mortalidad es del 2,97% lo que supone un ascenso de seis décimas. La mortalidad se concentra entre los más mayores. El pico de fallecimientos se registra en los 93 años con 175 años. Si bien la mortalidad infantil sigue vigente. Diez fallecidos tenían menos de una década de vida y la mortalidad adolescente golpeó a seis burgaleses con menos de 20 años.