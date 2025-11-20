Burgos presenta su oferta para eventos y congresos en la feria IBTM World de Barcelona

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Burgos refuerza su labor de promoción como destino para el turismo de negocios con su participación en la feria IBTM World, una de las citas más relevantes del sector MICE a nivel internacional, que se celebra del 18 al 20 de noviembre en Fira Barcelona.

La ciudad se presenta en este evento bajo el paraguas de la marca promocional Castilla y León MICE, compartiendo espacio con el resto de los Convention Bureau de la comunidad dentro del stand oficial de Turespaña. La Oficina de Congresos de Burgos mantiene durante los tres días de la feria más de 25 reuniones con profesionales del sector, tanto nacionales como internacionales.

Burgos aprovecha estos encuentros como una oportunidad directa para dar a conocer los recursos e instalaciones que ofrece la ciudad en el ámbito de congresos, reuniones e incentivos, así como para establecer vínculos estratégicos con intermediarios clave y detectar nuevas oportunidades de negocio.

Además de su presencia en la zona expositiva, Burgos participa en dos actividades adicionales en colaboración con la plataforma MICE Castilla y León. Por un lado, una jornada profesional celebrada en paralelo a la feria, dirigida a responsables de eventos corporativos, agencias especializadas y decision makers del sector. El objetivo es fomentar el contacto directo con estos perfiles profesionales y ampliar el alcance comercial del destino.

Por otro lado, la ciudad forma parte de una presentación sectorial en el stand de Turespaña, orientada a agencias y profesionales tanto del mercado nacional como internacional. En esta intervención se pone el foco en los espacios singulares que ofrece Burgos para la celebración de eventos, así como en las experiencias diferenciadoras que posicionan al destino como una alternativa atractiva dentro del segmento MICE.

IBTM World reúne este año a más de 2.500 expositores procedentes de más de 150 países. Entre ellos se encuentran destinos, agencias de viajes, turoperadores, cadenas hoteleras, empresas de servicios y organizadores de eventos internacionales. La asistencia supera los 12.000 profesionales del sector, incluyendo más de 2.650 compradores invitados, lo que confirma el crecimiento sostenido de la feria tanto en volumen como en perfil especializado.