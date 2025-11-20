Cajaviva refuerza su implicación con Gamonal con un concurso de escaparates navideños en Severo Ochoa

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Cajaviva Caja Rural ha vinculado la apertura de su nueva oficina en la calle Severo Ochoa, número 51, con una iniciativa dirigida a los comercios de su entorno más próximo y lanza un concurso de escaparates navideños dirigido a los establecimientos comerciales en los alrededores del antiguo Parque de Artillería con el que busca incentivar la participación del pequeño comercio y generar un recorrido visual durante la campaña navideña.

Desde Cajaviva explican que la propuesta tiene como objetivo “apoyar a los comercios y fomentar la creatividad”. A través de esta acción, quieren reforzar su implicación en el barrio y mantener un contacto directo con quienes sostienen el día a día comercial de la zona. “Queremos ir más allá de nuestra función financiera y convertirnos en un agente activo en la vida del barrio”, añade la entidad financiera burgalesa.

Los escaparates permanecerán decorados desde el 24 de noviembre y el jurado que decidirá el ganador, que estará formado por representantes del comercio local, miembros de Cajaviva y personas vinculadas al ámbito creativo, dará a conocer su decisión entre el 15 y el 19 de diciembre.

El primer escaparate clasificado recibirá 500 euros, el segundo 300 y habrá un accésit de 150. En caso de que el comercio ganador mantenga una relación como cliente con la entidad, el importe se duplicará. Los premios se entregarán en enero.

Este concurso favorecerá la participación del comercio del barrio en un momento del año en el que la visibilidad es importante para los negocios de proximidad, de ahí que la convocatoria esté abierta a todos los establecimientos de la zona. La inscripción es gratuita y puede realizarse de forma presencial en la oficina o a través del correo electrónico of0086@cajaviva.com y el teléfono 947 249 495.