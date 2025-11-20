¿Qué nombres triunfan entre los recién nacidos en Burgos? Esta es la lista de 2024

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Originalidad, ninguna. Los nombres más comunes con los que han sido bautizados los niños nacidos en la provincia de Burgos el año pasado son los mismos que en el resto de España.

Nada de optar por nombres clásicos de origen puramente castellano como Rodrigo o Jimena que aportasen un poco de diferenciación respecto al panorama nacional o cualquier otro de influencia extranjera, tan de moda hace unos años. Lo que hoy en día se lleva es llamarse Mateo o Sofía. Y punto.

La tendencia ya venía del año precedente, pero ha estallado en 2024, que además ha supuesto que en Burgos se releguen nombres que son más comunes en el conjunto de Castilla y León como Hugo o Lucía.

El caso es que Mateo y Sofía han encabezado la lista de nombres más populares entre los recién nacidos en la provincia de Burgos durante el año 2024, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. En total, 28 niños fueron registrados con el nombre de Mateo, mientras que 23 niñas recibieron el nombre de Sofía.

En el caso de los varones, Mateo repite como opción mayoritaria en Burgos, seguido por Hugo (24), Lucas (22), Marcos (21) y un triple empate entre Adrián, Alex y Leo, con 20 inscripciones cada uno. También aparecen en los primeros puestos Mario (19), Martín (19) y Enzo (17), nombres que confirman la preferencia por opciones breves y algunos con sonoridad internacional.

Entre las niñas, tras Sofía, los nombres más frecuentes han sido Lucía (18), Valeria (17), Vega (16) y Julia y Laia, ambas con 15. Completan el top diez Olivia (15), Inés (14), Lola (13) y Noa (13), reflejando una tendencia hacia nombres cortos, clásicos o con raíz latina.

Castilla y León y España

Los datos provinciales coinciden en buena medida con las preferencias del conjunto de Castilla y León, donde Mateo también ha sido el nombre más habitual entre los niños (177), seguido por Martín (167) y Hugo (162). En niñas, Lucía ocupa el primer puesto (173), seguida de Valeria (143) y Sofía (120), lo que refleja una cierta homogeneidad regional en la elección de nombres.

A nivel nacional, el ranking lo lidera Hugo (3.126) entre los niños, ligeramente por encima de Mateo (3.100), y Lucía (3.076) en el caso de las niñas, seguida de Sofía (2.990) y Martina (2.507). Aunque las cifras son mucho más elevadas, los nombres más frecuentes coinciden en gran medida con los registrados en Burgos, lo que indica claramente que en la provincia se sigue a pies juntillas las modas y tendencias generales en todo el país.