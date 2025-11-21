Ola de frío en Burgos: cuatro carreteras cortadas y «normalidad» en la capital

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

El invierno ha llegado antes de tiempo. En forma de temporal, en buena parte del país, y Burgos no se libra. Los primeros copos de nieve durante la madrugada han cubierto poco a poco parte de la red viaria provincial, con mayor intensidad en la zona norte y este, hasta el punto de impedir la circulación de vehículos en cuatro carreteras.

A primera hora de la mañana, la Dirección General de Tráfico (DGT) ya informaba de que la BU-570 (Puerto de Estacas de Trueba), la BU-571 (Portillo de la Sía) y la BU-572 (Lunada) estaban completamente cerradas debido a la abrupta irrupción del temporal. Posteriormente se sumaría, tal y como indica la Junta de Castilla y León, un tramo de dos kilómetros en la BU-553, que conecta San Pantaleón de Losa desde la BU-550 con el País Vasco.

La acumulación del hielo sobre el firme ha obligado a decretar el uso obligatorio de cadenas en distintos puntos de la provincia. Entre ellos, la CL-629 desde Sotopalacios hasta Valdenoceda y también a su paso por Villarcayo. Lo mismo sucede en la CL-633, concretamente en el entorno de Masa y Poza de la Sal, así como en los diez kilómetros de la BU-514 que unen la N-623 con Sedano.

Debido a la heladas, la DGT pide máxima precaución a la hora de circular. Sobre todo en Las Merindades, en alerta naranja fijada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Sierra de la Demanda, en alerta amarilla al igual que la meseta.

Mientras tanto, la ola de frío que recorre toda la provincia se ha instalado en Burgos capital. Sin embargo, el temporal no está causando -por ahora- complicaciones en el tráfico. Todo bajo control, aunque el Ayuntamiento está preparado para resolver cualquier incidencia, evitando en la medida de lo posible que se formen placas de hielo tanto en calzadas como aceras.

Los más pequeños no desaprovechan la ocasión de jugar con la nieve.TOMÁS ALONSO

También permanecen en alerta los Bomberos. Según detalla el jefe del Cuerpo, Miguel Ángel Extremo, a Europa Press, se mantienen activos tres camiones, dos minis, tres barredoras de aceras y un pick-up. La situación, de momento, es de «normalidad».

El único incidente registrado en lo que va de mañana tuvo lugar, a las afueras de la capital, en tono a las 8:19 horas. Fuentes del 112 confirman una colisión entre dos turismos a la altura del número 2 del camino de Villargamar, en la zona universitaria. Aparte de requerirse la intervención de Policía Nacional y Local, también se movilizó al Sacyl para atender a una mujer de 50 años, herida leve, con dolores en la espalda.