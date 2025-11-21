Tres detenidos por una brutal paliza a un joven en Burgos que acabó ingresado en el HUBU

Uno de los detenidos por la brutal agresión a un joven en Burgos.POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional ha detenido a tres individuos, de entre 19 y 34 años, que el pasado 26 de octubre propinaron (presuntamente) una brutal paliza a otro joven en Burgos. Todos ellos están investigados por un delito de lesiones, aunque hay un cuarto sospechoso pendiente aún de localización y arresto.

Según figura en la denuncia, la víctima se encontraba de madrugada en las Bernardas cuando varios jóvenes, a los que no conocía de nada, le abordaron pidiéndole dinero. Poco después ese primer contacto se convirtió en intimidación, por lo que el joven decidió abandonar el lugar.

Sin más motivo ni razón aparente, los cuatro agresores comenzaron a seguirle. Ante tales circunstancias, la víctima decidió correr hasta ser alcanzado en la calle Amaya, en el barrio de Vadillos. De repente, los ahora detenidos y el cuarto sospechoso comenzaron a propinarle puñetazos hasta que cayó al suelo.

El acometimiento violento, con abuso de superioridad y con ánimo de causar grave daño según detallan fuentes policiales, prosiguió con la víctima tenida en el suelo. Hasta el punto de que siguió recibiendo golpes en el rostro y el cuerpo e incluso una patada que pudo tener consecuencias aún más graves.

Finalmente, el joven agredido tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) debido a una fractura nasal, diversas lesiones y contusiones en diferentes partes del cuerpo.

Dos de los presuntos autores de estos hechos ya fueron arrestados en mayo de 2024 por una agresión cometida en un contexto espacial y temporal casi idéntico. Junto al atestado policial, los tres detenidos han pasado ya a disposición judicial.