'El medievo en femenino'': Castilla y León visibiliza en Burgos el liderazgo de las mujeres medievales

La Junta de Castilla y León, a través de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León y en colaboración con la Universidad de Burgos, impulsa la jornada titulada 'El medievo en femenino', que se celebrará el próximo miércoles 26 de noviembre en la Facultad de Humanidades y Comunicación de la Universidad de Burgos. Esta iniciativa se integra en el programa académico y divulgativo diseñado para conmemorar los 800 años de la unión definitiva de los reinos de León y Castilla (1230‑2030), bajo el reinado de Fernando III el Santo, como un hito clave en la construcción de la España moderna.

El objetivo de la jornada es poner de relieve la relevancia histórica, cultural y política de las mujeres en la Edad Media, especialmente entre los siglos XII y XIII, cuyas actuaciones fueron decisivas en el proceso que condujo a la consolidación territorial de ambos reinos. En las sesiones se estudiarán figuras como Berenguela la Grande, Leonor Plantagenet o Leonor de Castilla, así como otras mujeres cuyo protagonismo queda relegado a menudo en la historiografía tradicional.

Durante el encuentro, investigadores especializados ofrecerán una mirada renovada sobre este periodo decisivo, complementada por un espacio de diálogo con referentes actuales del siglo XXI que conectará las lecciones del medievo con los desafíos contemporáneos de igualdad, liderazgo y representación femenina.

La inauguración tendrá lugar a las 10:00 h, presidida por la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta, Mar Sancho, junto al vicerrector de Relaciones Institucionales, Cultura y Proyección Social de la Universidad de Burgos, Delfín Ortega Sánchez. A continuación, la catedrática de Historia Medieval de la Universidad de León, Gregoria Cavero Domínguez, impartirá la ponencia inaugural.