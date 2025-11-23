Evacúan al HUBU a una mujer tras colisionar con un camión a las afueras de Burgos

Evacúan al HUBU a una mujer tras colisionar con un camión a las afueras de Burgos112

Una mujer de 31 años resultó herida este domingo de madrugada tras sufrir una aparatoso accidente de tráfico a las afueras de Burgos. Según la información remitida por el 112, el siniestro tuvo lugar a las 5:43 horas.

La mujer circulaba por el kilómetro 245 de la N-1, a la altura del hotel Las Vegas y el Puerto Seco de Villafría, cuando colisionó contra un camión. Inmediatamente, se dio aviso de lo ocurrido a Tráfico y al Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico.

También se requirió la presencia de los bomberos para limpiar la calzada. La herida, por su parte, fue trasladada al Hospital Universitario de Burgos (HUBU).