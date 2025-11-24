El 5G de Telefónica ya llega a pueblos de menos de 30 habitantes en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Telefónica continúa reforzando su despliegue de la red 5G en la provincia de Burgos, donde la cobertura ya alcanza al 92 por ciento de la población, según los datos disponibles al cierre de septiembre. Una cifra que coloc a Burgos como el territorio líder en Castilla y León en términos de cobertura poblacional, por delante de León y Valladolid, que rondan el 90 por ciento.

El avance de esta infraestructura de red telefónica se apoya en el uso de dos bandas de frecuencia. Por un lado, la de 700 MHz, que permite una mayor capilaridad y una cobertura más amplia y, por otra parte, la banda de 3.500 MHz, destinada a zonas con alta densidad de población como puede ser la capital burgalesa, Aranda o Miranda, los tres núcleos de población con mayor número de habitantes en la provincia y que representan aproximadamente el 69,04% del total de habitantes en el territorio burgalés. Pero la implantación va más allá de las ciudades y acanza a otros núcleos de población burgaleses mucho más pequeños.

«La banda de 3.500 MHz dispone de velocidades ultrarrápidas (más de 2Gbps) y muy baja latencia, mientras que la de 700 refuerza la cobertura en superficies extensas lo que es especialmente indicado para zonas rurales, carreteras e interiores», según explican desde Telefónica.

En la práctica, el despliegue de esta red de comunicación telefónica móvil avanza en paralelo tanto en grandes núcleos como en pequeñas localidades. De hecho, los últimos pueblos burgaleses en incorporarse al mapa del 5G en banda de 700 MHz han sido Grisaleña en la Bureba, con 65 habitantes, y Contreras, en la comarca de Arlanza, con 87. En la banda de 3.500 MHz, esta semana pasada se han encendido nodos en Covarrubias, con 500 habitantes y una gran afluencia de turistas, y en Humada, con 119.

Telefónica señala que uno de los grandes retos del despliegue de la red 5G es equilibrar la mejora de la cobertura en zonas urbanas con la necesidad de llevar conectividad a los pueblos más pequeños. «Se siguen encendiendo nodos para reforzar aún más las comunicaciones» en grandes núcleos, subrayan, pero también se trabaja para extender la red a «los rincones más lejanos y pequeños, para satisfacer así las necesidades de una Comunidad como Castilla y León, muy grande y muy dispersa», aclaran.

La compañía pone el foco en la complejidad que entraña planificar un despliegue en territorios con las catracterísticas únicas en cuanto a población y extensión como las que plantea Castilla y León. «Evidentemente, no es lo mismo planificar un despliegue en una Comunidad uniprovincial como Madrid, con municipios de más de 200.000 habitantes, que en una Comunidad como Castilla y León, que tiene 562 de los 1.200 municipios de menos de 100 habitantes que hay en España», apuntan desde la operadora.

De hecho, sólo 29 de los 371 ayuntamientos con los que cuenta la provincia burgalesa, que comprenden 1.214 pueblos, cuentan con más de 1.500 habitantes y de ellos no llegan a cinco los que superan la cifra de 5.000 vecinos.

Inversión en pueblos

Por eso, la mayor parte de la inversión de la compañía de telecomunicaciones se ha dirigido a los 356 restantes, de forma que buena parte de los nuevos nodos se han encendido en localidades con menos de 100 habitantes, como Carrias y Vileña, con 25 y 26 habitantes respectivamente, o Quintanabureba, con 31. Esta estrategia, aseguran desde Telefónica, responde a un criterio de «solidaridad, porque, evidentemente, la lógica empresarial es cubrir las poblaciones más habitadas, pero nosotros trabajamos por llegar a todas».

Actualmente, la red desplegada por Telefónica en la provincia es ya 5G Stand Alone (5G SA), un estándar que permite alcanzar las máximas prestaciones de esta tecnología, especialmente valoradas por el tejido empresarial.

Aunque desde la compañía se reconoce que «el esfuerzo ha sido muy grande» para alcanzar ese 92% de cobertura en la provincia que presenta actualmente, Telefónica insiste en la importancia de mantener el impulso del 5G en el entorno rural. «Resulta importante la colaboración público-privada a través de diferentes ayudas encaminadas a favorecer el acceso a las últimas tecnologías en dichas poblaciones», concluyen las mismas fuentes.