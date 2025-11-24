Cae en Burgos una pareja de ladrones reincidentes por robar dentro de un coche

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Burgos han detenido la semana pasada a un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo, de cuyo interior sustrajeron una bolsa conteniendo herramientas de uso profesional.

El pasado 17 de noviembre de madrugada, en el transcurso de una intervención, agentes destinados en labores de prevención de la Seguridad Ciudadana, atendieron la llamada de un ciudadano, quien alertaba sobre una discusión entre tres personas en el rellano de un domicilio del barrio de Gamonal.

Una vez en el lugar, dos de los implicados en la disputa, hombre y mujer, fueron sorprendidos con efectos y herramientas que negaron que fueran de su propiedad.

A la vista de su historial delictivo y con el objetivo de determinar su legítima procedencia, los efectos les fueron intervenidos. Poco tiempo después, la propia patrulla de la Policía Nacional localizó un vehículo estacionado en la vía pública con síntomas de fuerza en la ventanilla delantera derecha y el interior revuelto.

Tras documentar la denuncia del propietario de dicho vehículo, el mismo reconoció las diversas herramientas y efectos intervenidos a los sospechosos como de su propiedad, siéndole entregadas en calidad de depósito.

El curso de las diligencias de investigación ha permitido atribuir a los dos detenidos su presunta participación en otro robo similar, en este caso en el interior de una furgoneta de reparto de una empresa de paquetería. Ambos sujetos son reincidentes en este tipo de conductas, y han estado detenidos en múltiples ocasiones.