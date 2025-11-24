El nuevo «plan de choque» de limpieza en Burgos se prolongará hasta diciembre

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

En marcha desde el pasado 8 de septiembre, el segundo «plan de choque» para la limpieza «global» de Burgos contempla un plazo de tres meses para intervenir en 29 sectores de la ciudad. De esta forma, lo que se busca es adecentar los barrios y revertir los efectos del vandalismo, sobre todo en materia de pintadas.

«Nuestra percepción es que la limpieza está mucho mejor que cuando llegamos al equipo de Gobierno», señalaba este lunes la alcaldesa, Cristina Ayala, durante su visita al barrio de Villatoro para observar cómo avanzan los trabajos a cargo de Urbaser. Hasta el momento, ya se ha intervenido en una docena de áreas urbanas. Fundamentalmente en la zona sur y centro, desde El Crucero hasta la avenida Cantabria, y también en la parte oeste llegando hasta La Castellana o Parralillos.

Aparte de Villatoro, también se contempla la limpieza -enmarcada en un mismo grupo- de otros barrios periféricos como Villafría, Cótar, Villagonzalo-Arenas y Villalonquéjar. El objetivo, según remarcó el gerente de Urbaser en Burgos, Rubén Marañón, es «sectorizar toda la ciudad» y actuar «en función de las necesidades» de cada zona aplicando los «medios necesarios».

Para ello, la adjudicataria del servicio ha adquirido maquinaria recientemente para llevar a cabo desbroces de hierbajos que emergen de las aceras, una problemática que afecta principalmente a los barrios periféricos. Asimismo, la empresa cuenta con dos nuevos equipos airless para la retirada de grafitis. De esta forma, se garantiza una «mayor eficiencia» en menor tiempo a la hora de acometer estos trabajos.

No quiso desaprovechar Ayala la oportunidad de sacar pecho tirando de datos. Tomando como referencia los que ya se dieron el pasado mes de agosto, indicó que a lo largo de este año se han más de 155.000 metros cuadrados de superficies vandalizadas. Teniendo en cuenta que en 2020 se limpiaron alrededor de 95.000, el incremento ronda el 63%.

«Nos estamos tomando muy enserio el tema de los grafitis», aseguró Ayala a continuación mientras hacía hincapié en la política de «embellecimiento» que su Ejecutivo pretende seguir aplicando a través del arte urbano. La siguiente zona será el paseo de la Isla y se favorecerá el desarrollo de murales que incluyan «monumentos que están en ese entorno».