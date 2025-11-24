Dos alumnas de la UBU reciben el premio de la Junta de Castilla y León de trabajos académicos sobre cooperación internacional

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Las egresadas de la UBU María Delgado Martínez, graduada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y Marina Noriega Gutiérrez, graduada en Turismo, han sido galardonadas en la convocatoria de premios a trabajos académicos sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Castilla y León por sus Trabajos de Fin de Grado.

María Delgado llevó a cabo parte de su investigación, ‘Evaluación y seguimiento nutricional en una población infantil con riesgo de malnutrición’ en Honduras, en el proyecto PRONUSA, a través de una de las becas PPACID. Durante su estancia recopiló datos sobre el estado nutricional de los menores a los que atiende el proyecto y realizó varias charlas en escuelas locales sobre la prevención de la diabetes. Asegura que fue una experiencia muy enriquecedora y que le aportó mucho a nivel personal, “aprendí mucho de la cultura hondureña y comprendí el valor de compartir vida en comunidad”, señala. También defiende convencida el valor de la investigación en la cooperación internacional al desarrollo “para identificar qué funciona y qué no, qué se puede mejorar y cómo optimizar los recursos para generar un mayor impacto social”, y asegura que estas aportaciones se pueden realizar desde cualquier disciplina, por lo que anima sin dudar a otros estudiantes a participar en experiencias similares.

Sus tutoras, Sara R. Alonso de la Torre y Lourdes Aldea Segura, del Área de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Ciencias, aseguran que María “ha hecho un TFG desde el cariño, esfuerzo y dedicación al proyecto PRONUSA”, al que agradecen su colaboración, mientras que invitan a otros estudiantes “a colaborar con ellos sobre el terreno”.

El trabajo de Marina Noriega ha versado sobre ‘La pobreza como atractivo turístico: características e impactos’.ECB

En el caso de Marina Noriega su trabajo ha versado sobre ‘La pobreza como atractivo turístico: características e impactos’. En él ha querido unir el turismo y la cooperación, “dos de los sectores que más interesantes me resultan”, apunta, y también defender la posibilidad de que si ambos se combinan de “de una manera respetuosa y sostenible puede ser fundamental para el desarrollo equitativo, duradero, viable y responsable”, no sólo de las poblaciones de destinos turísticos sino también a nivel global. Para que eso ocurra, considera que es necesaria una mayor implicación de las comunidades locales en sus proyectos turísticos, promover la preservación del medio natural y empleos dignos en el sector y fomentar una distribución equitativa de los beneficios que éste reporta, “por supuesto, siempre contando con la participación activa de las mujeres y en las tomas de decisiones”, añade. Todo ello integrado en “marcos legales que garanticen la protección, la sostenibilidad y la inclusión”, especifica, sin olvidar tampoco la reflexión que todos debemos realizar “sobre el rol que ocupamos como turistas, y especialmente sobre el contexto local a visitar”. Cuando finalice el máster sobre estudios feministas e igualdad que actualmente está cursando le gustaría trabajar en algo que combine sus tres pasiones: el género, el turismo y la cooperación. “Mi sueño es poder establecerme de forma permanente en Líbano o Egipto y trabajar en proyectos turísticos que potencien el desarrollo de las comunidades locales, especialmente de los grupos más vulnerables como son las mujeres y las niñas”, confiesa.

Su trabajo fue tutorizado por Elena Romero Merino, profesora del Área de Economía Financiera y Contabilidad que afirma que esa tarea “forma parte del encargo docente, pero cuando surge la oportunidad de acompañar a los estudiantes en proyectos como estos, nuestra labor resulta especialmente gratificante”.

En esta convocatoria también ha resultado premiado el Trabajo de Fin de Máster de Aner Gallastegi Montero, ‘Propuesta de intervención para la gestión y reciclaje de residuos en la comunidad de Zapotal Santa Cruz (Veracruz)’, alumno de la Universidad de León que ha sido tutorizado por Dolores Fernández Malanda, profesora del área de Teoría e Historia de la Educación, en la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos. Para ella no es la primera vez que uno de los trabajos que tutoriza resulta premiado, y tiene claro que “los TFGs, TFMs y Tesis doctorales en materia de cooperación al desarrollo siempre son ciencia y conciencia al servicio de la solidaridad y la transformación social”.

La finalidad de estos premios, convocados por la Junta de Castilla y León, “apoyar la reflexión, la investigación y la innovación en el ámbito de la educación superior, fomentando la producción y el intercambio de conocimientos con el fin de fortalecer y abrir nuevas vías, tanto teóricas como prácticas, que sean útiles para la erradicación de la pobreza y sus causas, la defensa y promoción de los Derechos Humanos y el desarrollo humano y sostenible, desde un enfoque de globalidad, y para el impulso de la política de cooperación para el desarrollo”.