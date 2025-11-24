El Correo de Burgos
Fotos y detalles: así ha llegado el árbol de Navidad a Burgos

La Plaza Mayor amanecía con la colocación del árbol, uno de los elementos más característicos de la Navidad en Burgos

Imagen del árbol de Navidad en la Plaza Mayor.

Imagen del árbol de Navidad en la Plaza Mayor.TOMAS ALONSO

Publicado por
El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

Creado:

Actualizado:

Con el mes de noviembre cerca terminar y la llegada del puente de la Inmaculada, fecha en la que se suele dar el pistoletazo de salida previo a las fiestas de Navidad, la Plaza Mayor amanecía con la colocación del árbol de Navidad. Unos preparativos que también se extendían al Paseo de la Sierra de Atapuerca y la Plaza de Santa Teresa con la colocación de más instalaciones navideñas, como la pista de hielo y a las atracciones para los más pequeños.

