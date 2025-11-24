Fotos y detalles: así ha llegado el árbol de Navidad a Burgos

Imagen del árbol de Navidad en la Plaza Mayor.TOMAS ALONSO

Con el mes de noviembre cerca terminar y la llegada del puente de la Inmaculada, fecha en la que se suele dar el pistoletazo de salida previo a las fiestas de Navidad, la Plaza Mayor amanecía con la colocación del árbol de Navidad. Unos preparativos que también se extendían al Paseo de la Sierra de Atapuerca y la Plaza de Santa Teresa con la colocación de más instalaciones navideñas, como la pista de hielo y a las atracciones para los más pequeños.