Cae un ladrón miembro de una banda experta en asaltos por el método de la 'siembra'

Agentes de la Policía Nacional de Burgos han identificado a un individuo joven por su implicación el pasado verano en Burgos en un hecho delictivo contra la propiedad bajo el método de “la siembra”.

El pasado julio, una mujer fue abordada por un varón en el aparcamiento exterior de un conocido supermercado de la ciudad. Tras preguntarle por una parada de bus y recibir las indicaciones abandonó el lugar. Cuando la mujer subió a su vehículo el bolso que había dejado en el asiento del copiloto ya no estaba: Denunció el hurto de 450 euros en efectivo, tarjetas bancarias, documentos de identidad, su teléfono móvil y varios efectos más.

El perjuicio económico aumentó notablemente ya que, antes de que la víctima pudiera anular sus tarjetas, los autores realizaron varios reintegros en cajeros automáticos por un importe total de 4.800 euros, sumando al hurto un delito de estafa.

A partir de los datos aportados en la denuncia, agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de Burgos desarrollaron una investigación exhaustiva durante cuatro meses. Estas gestiones permitieron identificar y detener a uno de los presuntos responsables.

Según las pesquisas, el detenido, junto a al menos un cómplice, habría viajado desde Madrid a Burgos en un vehículo de alquiler utilizando una identidad suplantada para cometer el hurto. Después, empleó una de las tarjetas sustraídas para extraer los 4.800 euros en un cajero de la ciudad antes de regresar a Madrid.

El detenido formaría parte de un grupo organizado de origen sudamericano. La investigación policial ha contado con la colaboración de las unidades homólogas de la Policía Nacional de localidades como Albacete, Ávila o Cuenca, donde el identificado cometió –presuntamente- hechos de características similares en fechas muy cercanas en el tiempo.

Lograda su identificación y tras difundirse una orden de detención policial de ámbito nacional, el pasado mes de noviembre fue localizado y arrestado por la Policía Nacional en Guadalajara. Se enfrenta a la imputación de los delitos de hurto, estafa y pertenencia a grupo criminal.