El gran «reto» turístico de Burgos: asegurar dos días de estancia media

El presidente de la Federación de Hostelería de Burgos, Enrique Seco, en el Foro de Alojamientos Turísticos de Castilla y León.TOMÁS ALONSO

Los datos recabados durante los últimos meses invitan al optimismo, pero sigue habiendo una asignatura pendiente. El turismo en Burgos atraviesa un momento dulce, gracias en gran parte a eventos multitudinarios como el Zurbarán Rock o la Dance World Cup. Sin embargo, cuesta reflejar en la estadística una estancia media de dos días. Parece una quimera, pero por intentarlo que no quede.

Ese es, precisamente, el principal «reto» que se marca el Ayuntamiento a corto plazo. Así lo exponía el concejal responsable del área, Carlos Niño, durante el Foro de Alojamientos Turísticos de Castilla y León celebrado este martes en el Museo de la Evolución Humana (MEH). Para lograrlo, ya se está «fomentando y realizando todo tipo de actividades», culturales y artísticas, durante los fines de semana.

En paralelo, la Corporación ultima su Plan de Sostenibilidad Turística con el objetivo de «potenciar» la capacidad de atracción de visitantes. Según Niño, lo primordial es analizar los «puntos fuertes y débiles de la ciudad» para explotarlos y corregirlos, respectivamente. En cualquier caso, no le cabe duda de que «Burgos tiene muchos activos y conseguiremos llegar a esos dos días».

Similar visión la del presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Burgos, Enrique Seco. Quizá algo más cautelosa aunque el sector afronte ahora una de sus épocas fuertes. Con el puente de diciembre como «punto de partida» para la Navidad, las reservas para estos días rondan ya el 70%. Aun con todo, prevalece el «miedo a cancelaciones por la climatología».

De cara las fiestas navideñas, Seco prevé cifras similares a las del pasado año. Ni tan mal, dadas las circunstancias. Además, hay que tener en cuenta que las típicas comidas y cenas de empresa o entre amigos se adelantan cada vez más por los elevados niveles de ocupación.

En clave autonómica, el presidente de la Confederación Regional de Hostelería de Castilla y León (Hosturcyl), Jaime Fernández, destacó que la Comunidad se ha convertido en «referente nacional» del turismo de interior. Algo que corroboró la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta, Mar Sancho, tomando como referencia los datos del pasado mes de octubre, que muestran un crecimiento interanual del 2,32% en cuanto a número de viajeros y del 2,75% en lo que a pernoctaciones se refiere.

Otro aspecto que según Sancho demuestra la «buena salud y fortaleza del sector» es la ampliación del tiempo de estancia gracias a la conjugación de recursos patrimoniales, naturales y enogastronómicos. No obstante, el Gobierno regional pretende promover el «astroturismo» a lo largo de 2026 aprovechando la expectación que genera el eclipse solar que tendrá lugar el 12 de agosto.

Más allá del «cielo y las estrellas» como atractivo turístico, la viceconsejera puso de relieve que Castilla y León sigue siendo el territorio con mayor número de empleados en alojamientos rurales. En cuanto a proliferación de pisos turísticos, subrayó que se trata de un sector «en ciernes» que «se va transformando» y que, por lo tanto, debe someterse al «cumplimiento de la legalidad».

La jornada sirvió para compartir propuestas y estudiar la realidad actual del sector. Dentro de este contexto, el director de Hoteles y Turismo de Caixabank, José Huerta, incidió en la necesidad de afianzar el turismo de interior tras el auge experimentado a raíz de la pandemia. Previamente, contrastó la situación de Castilla y León, con un 84% de visitantes nacionales, mientras el 60% del gasto turístico en España proviene del extranjero. Así las cosas, defendió la idea de promocionar lo máximo posible los atractivos del medio rural frente a las típicas propuestas vacacionales, cuyos precios son «prohibitivos».