El aparcamiento gratuito junto al HUBU está ya operativo. 63 plazas con alta ocupación

Los vecinos de Vista Alegre y los usuarios del Hospital Universitario de Burgos ya están haciendo uso del nuevo aparcamiento gratuito en la avenida Islas Baleares. Tras la inversión de 200.000 euros, el Ayuntamiento de Burgos ha dotado a esta zona, donde existe una alta demanda para dejar los vehículos, de un espacio urbanizado con 63 plazas, de ellas tres para personas con movilidad reducida.

La alcaldesa, Cristina Ayala, y el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, han visitado el nuevo estacionamiento para afirmar que su equipo de Gobierno está atendiendo a la demanda de burgaleses de distintas zonas de la ciudad donde se reclaman más espacios para aparcar. Así, han comentado que próximamente entrarán en servicio los nuevos aparcamientos disuasorios, el que se ubica junto al Silo, así como la ampliación del de Las Torres, hacia la calle Manuel Altolaguirre.

Las obras en la parcela municipal junto al HUBU, donde antes también se estacionaba, pero en un terreno que la mayor parte del año era un barrizal, comenzaron el pasado septiembre y se han ejecutado con medios propios del Ayuntamiento de Burgos.

Ayala ha explicado que han intervenido las secciones de Ingeniería Industrial, el departamento de Obras, así como Aguas de Burgos, y han contado con las empresas Padecasa y Jacinto Lázaro, a través del contrato de apoyo a la brigada municipal. "Lo que era un barrizal se ha convertido en un aparcamiento", resumió la primera edil, que comentó que 150.000 euros se han destinado a las tareas propias de ejecución de la obra, mientras que otros 50.000 euros fueron necesario para mejorar la iluminación y las canalizaciones de aguas.