El PP de Burgos repasa con los empresarios las actuaciones de la Junta en los últimos dos años

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Partido Popular de Burgos ha mantenido una reunión de trabajo con representantes del sector empresarial e industrial de Burgos para analizar con detalle las actuaciones de la Junta de Castilla y León en la provincia para los años 2025 y 2026. Durante el encuentro se ha repasado el calendario de inversiones, las medidas de apoyo financiero y las líneas de impulso a la innovación y la internacionalización empresarial.

En la reunión se ha puesto en valor el esfuerzo inversor de la Junta en el Parque Tecnológico de Burgos, cuya Fase I está finalizada, con 23,4 millones de euros. Los procuradores han destacado que la comercialización de las 109 parcelas previstas permitirá atraer empresas innovadoras y de base tecnológica, generando empleo cualificado y reforzando el peso industrial de Burgos en el conjunto de Castilla y León.

Asimismo, se ha analizado las actuaciones vinculadas a los nuevos y renovados polígonos industriales, entre ellos el proyecto del futuro Polígono Industrial “Camino Francés”, actualmente en fase de información pública como Plan Regional, el polígono “El Parralejo” en Melgar de Fernamental, con una inversión prevista de 11,3 millones de euros.

Los representantes populares subrayaron que estas actuaciones permitirán disponer de más y mejor suelo industrial, bien conectado y con servicios adecuados, para facilitar la implantación y expansión de nuevas empresas en la provincia.

Otro de los bloques abordados ha sido el apoyo empresarial a través del ICECYL, que articula líneas de financiación empresarial, incentivos a la inversión productiva, digitalización e I+D+i que permite acompañar a las pymes burgalesas en todo el ciclo empresarial, desde la creación y consolidación hasta su salida a mercados exteriores, reforzando su competitividad.