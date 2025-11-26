Detenido un burgalés por empadronar a 38 extranjeros en viviendas que no eran suyas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha detenido y puesto a disposición judicial a un vecino de Burgos por la presunta comisión de un delito continuado de falsedad documental. Además, se ha imputado otros dos individuos por su participación en los mismos hechos.

Según la investigación, el ahora detenido actuó, entre marzo y agosto de 2025, como supuesto arrendatario de dos viviendas en la capital. Con esta condición, permitió el empadronamiento en dichos inmuebles de 38 ciudadanos procedentes de Marruecos y Argelia, la mayoría de ellos en situación administrativa irregular en España.

Para llevar a cabo el fraude, el detenido y sus colaboradores firmaron dos contratos de alquiler en los que los cómplices figuraban falsamente como propietarios o arrendadores. Ninguno de los investigados tiene la propiedad ni ningún derecho sobre las viviendas. Lógicamente, los legítimos propietarios no tenían conocimiento alguno de estos contratos falsificados.

Con los documentos simulados en su poder, el detenido los utilizó para presentar los trámites de empadronamiento y, actuando como falso arrendatario, facilitó la inscripción de estos ciudadanos extranjeros en el padrón municipal.