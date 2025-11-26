Consuelo Fontecha repite como presidenta de los empresarios de comercios de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La actual presidenta de la Federación de Empresarios de Comercio (FEC) de Burgos, Consuelo Fontecha, repite al frente de la asociación tras las elecciones celebradas el martes por la tarde. Una elección a la que solo se había presentado la candidatura encabezada por Fontecha.

Junto a la actual presidenta, la junta directiva de FEC la completan Loreto Pérez, Israel Hernando y Enrique Sancho, como vicepresidentes.

En los próximos días se convocará a la Junta Directiva, que será la encargada de elegir al resto de vocales que completarán el Comité Ejecutivo. El proceso electoral se desarrolló con total normalidad y registró una buena participación por parte de los asociados.

Durante su intervención, la presidenta, Consuelo Fontecha, expresó su compromiso para este nuevo mandato, en el que continuará trabajando para el crecimiento de la organización y para reforzar el acompañamiento al comercio y el apoyo a las asociaciones integradas en la FEC.

Asimismo, Fontecha agradeció la confianza recibida, así como el respaldo de quienes la han acompañado en su trayectoria dentro de la Federación, y dio la bienvenida a las personas que se incorporan al Comité Ejecutivo para seguir aportando dinamismo a la organización y trabajando por la competitividad del comercio.