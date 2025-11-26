Burgos lanza un modelo de atención temprana para bebés con autismo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Universidad de Burgos (UBU), la Fundación Miradas y Autismo Burgos, con la colaboración de la Fundación ‘la Caixa’, pusieron en marcha el proyecto de investigación bbdada, una iniciativa innovadora que busca mejorar la intervención temprana en el autismo y ofrecer a las familias herramientas prácticas, conocimiento y apoyo desde los primeros momentos del desarrollo infantil a partir de un proyecto de investigación.

El proyecto, que se desarrollará entre 2025 y 2027, tiene como objetivo desarrollar una investigación conducente a crear un modelo de intervención temprana adaptado al contexto hispanohablante, basado en la evidencia científica y en un enfoque centrado en la familia. Su propósito es llenar las lagunas existentes en los programas actuales, integrando estrategias eficaces en la interacción y el desarrollo de habilidades funcionales y sensoriomotoras en la primera infancia.

“Queremos construir, junto a familias y profesionales, un modelo más humano, accesible y culturalmente adaptado, que fortalezca la competencia parental y mejore la calidad de vida de los niños y niñas con autismo”, explicó el doctor José Luis Cuesta, coordinador del proyecto desde la Universidad de Burgos y director de la Cátedra ‘Miradas por el Autismo’.

Entre los principales objetivos del proyecto se encuentran identificar las necesidades y estrategias eficaces detectadas por familias y profesionales, desarrollar un modelo de intervención útil y adaptado a cada contexto, y crear materiales y recursos que faciliten el día a día de las familias tras el diagnóstico.

El trabajo incluye la elaboración de un currículum práctico de habilidades, actividades y juegos que oriente la intervención diaria, la redacción de un manual de acompañamiento para familias y el diseño de una plataforma web que ofrecerá materiales formativos, recursos y herramientas de autoevaluación.

“bbdada combina la investigación, la innovación y la sensibilidad hacia las familias, para construir un modelo de intervención temprana más humano, cercano y eficaz”, añadió la directora técnica de Fundación Miradas y responsable de la coordinación práctica del proyecto, María Merino.

El equipo de trabajo está formado por profesionales con amplia experiencia en autismo, intervención temprana e investigación aplicada. Por parte de la UBU participan el doctor José Luis Cuesta como coordinador de investigación junto con la doctora Sandra Nieto, entre otros investigadores. Desde Fundación Miradas, la coordinación práctica recae en María Merino, y desde Autismo Burgos, la coordinación técnica en Tatiana Martínez.

“La clave de bbdada es su visión colaborativa: escuchar, aprender y construir junto a las familias un modelo que realmente se adapte a sus contextos y necesidades”, señala Tatiana Martínez, de Autismo Burgos. El proyecto bbdada está diseñado para mejorar la intervención en bebés menores de tres años, mediada por padres y madres, teniendo en cuenta los factores culturales, el acompañamiento emocional y la intervención específica en las características nucleares del autismo.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de innovación social y científica de la UBU, Fundación Miradas y Autismo Burgos, y refuerza el papel de la provincia burgalesa como referente nacional e internacional en atención temprana e investigación sobre autismo. bbdada es una apuesta por un futuro más inclusivo, donde la ciencia, la innovación y la cercanía se unen para ofrecer a las familias una atención temprana de calidad, basada en la evidencia y en la empatía.

El proyecto fue seleccionado en el marco de la Convocatoria Conecta 2024, en su cuarta edición, del Observatorio Social de la Fundación la Caixa, donde fueron seleccionados un total de 13 proyectos de investigación de entre los 206 recibidos. La investigación recibió para su desarrollo la cantidad de 86.600 euros.