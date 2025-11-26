Las sospechas de los funcionarios de Burgos tumban una trama de empadronamientos ilegales

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

En multitud de pueblos y ciudades españolas ha sido recurrente la práctica de tratar de engañar al sistema falseando empadronamientos para lograr diversos beneficios sociales por parte de extranjeros en situación irregular en España por haberse introducido de forma ilegal en el territorio nacional. Durante años ese fraude de ley prosperó, pero, hoy en día, los ayuntamientos han puesto en marcha mecanismos para frenar esa vulneración de la legalidad.

Como en el caso del consistorio burgalés, donde el celo que despliega el personal del servicio de Estadística ha permitido desmantelar una trama de empadronamiento irregular para inmigrantes ilegales.

Los recelos que despertaron las operaciones de empadronamiento en un mismo domicilio, supuestamente alquilado y habitado por 38 personas distintas, llevaron al personal del servicio municipal de Estadística a poner en alerta a la Policía Nacional sobre un caso concreto en la capital burgalesa que se ha confirmado como una estudiada operación para burlar la ley y cometer este fraude documental.

Una vez recibido el aviso de estas prácticas irregulares de empadronamiento detectadas en el Ayuntamiento, los investigadores de la Policía Nacional tiraron del hilo con los datos proporcionados y descubrieron que un burgalés había montado una red con dos compinches para el empadronamiento irregular de ilegales a los que cobraban por facilitarles el trámite. Pero lo más enrevesado del caso es que ninguno de los investigados por la Policía poseía la propiedad ni derecho de uso sobre las viviendas y, de hecho, los legítimos propietarios de los inmuebles desconocían por completo sus manejos delictivos.

Al comprobar la veracidad de las sospechas, finalmente ha sido detenido y puesto a disposición judicial este vecino de Burgos por la presunta comisión de un delito continuado de falsedad documental, en una operación que también ha imputado a otros dos individuos por su participación en los mismos hechos.

Según se desprende de la investigación, el principal detenido operó activamente entre marzo y agosto de 2025 como supuesto arrendatario de dos inmuebles en la ciudad y en los que facilitó la inscripción en el Padrón Municipal de 38 personas de Marruecos y Argelia, la mayoría en situación ilegal en España.

El núcleo del fraude residía en la simulación de los contratos de alquiler. Para llevar a cabo su propósito, el detenido y sus dos colaboradores firmaron sendos contratos de arrendamiento en los que los cómplices figuraban falsamente como propietarios o arrendadores.

El pícaro fingía ser el dueño del piso y los compinches, que se lo alquilaban, y todo ello sin que los verdaderos dueños supieran nada del truco. Esta falsificación documental era la pieza clave del engaño, ya que en estos casos se cobra una cantidad de dinero al inmigrante irregular por el servicio, que incluye la entrega del contrato falso y, a veces, se le acompaña al Ayuntamiento para ayudarle a completar el trámite. En este caso que detectó el personal municipal, los 38 inmigrantes presentaron el contrato de alquiler falso ante la Oficina de Padrón del Ayuntamiento como prueba de que reside en el municipio y en una dirección específica, la de los pisos con el contrato de alquiler falseado.

Si el funcionariado municipal no hubiera detectado la falsedad al considerar que la documentación presentada parecía correcta, el inmigrante hubiera quedado registrado (empadronado) en esa dirección, obteniendo el Certificado de Empadronamiento gracias a esa trama fraudulenta.

Para evitar en la posible que esos intentos de fraude prosperen, en el Ayuntamiento de Burgos el personal que atiende a los solicitantes les reclama que presenten el dato de referencia catastral del piso en que se pretende empadronar el demandante. Se trata de un código alfanumérico único de 20 caracteres que fácilmente puede aportar el dueño del piso a su inquilino, pero al que los estafadores tienen más dificultades para acceder.

Se trata de añadir al proceso una capa de verificación que dificulta la falsificación de un domicilio real, ya que así el Ayuntamiento puede cruzar los datos de forma inmediata y electrónica con la Dirección General del Catastro para verificar que la dirección indicada se corresponde exactamente con la referencia catastral y que ese inmueble existe y está clasificado, por ejemplo, como vivienda y no como local comercial, garaje o trastero, que no serían válidos para el empadronamiento.

Ahora bien, la referencia catastral es pública y un delincuente más escrupuloso con su trabajo podría averiguarla para hacerla constar en el contrato falso o en la solicitud de empadronamiento, pero, aún así, si los funcionarios sospechasen de que se trata de una maniobra falsa, podrían requerir al solicitante extranjero la autorización o copia del DNI del propietario legítimo que figura en el Catastro o bien solicitar un Informe de Titularidad para ver si la persona que firma como «arrendador» en el contrato es realmente el dueño. Si no pueden aportar esos documentos el fraude quedaría al descubierto.

A mayores, el personal de Estadística del Ayuntamiento de Burgos va más allá y en caso de que los recelos permanezcan contrasta la documentación que aporta el migrante ilegal con los datos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y de los titulares del inmueble que dispone el consistorio en sus bases de datos. Todas estas precauciones que se siguen en Burgos no frenan de forma tajante estas ilegalidades, pero sí obligan a los delincuentes a ser más minuciosos, deforma que la detección final del fraude sigue dependiendo del buen ojo de los profesionales del servicio municipal. Una pericia por la que tres investigados se enfrentan a un delito grave castigado con penas de prisión, por el uso fraudulento de contratos falsos para engañar a la Administración.

¿Por qué empadronarse?

Aunque el empadronamiento es un simple registro administrativo que no otorga la residencia legal, su obtención era el objetivo central de la trama debido a su valor para los inmigrantes irregulares de cara a la administración española. El certificado de empadronamiento es la prueba más sólida para demostrar la permanencia o «arraigo» en el territorio español porque es imprescindible para solicitar la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales a través de la figura del arraigo social, un trámite que exige una residencia continuada de, al menos, tres años en España.

Además también permite a los inmigrantes acceder a servicios públicos básicos como la obtención de la tarjeta sanitaria y el acceso a la asistencia médica, o la matriculación de sus hijos menores en centros educativos. Adicionalmente, es un requisito para la expedición de otros documentos importantes como la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) una vez se obtiene la residencia legal.