Francia, Portugal e Italia son los destinos favoritos de los burgaleses

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Un total de 165.479 burgaleses esperaron al mes de septiembre para tomar sus vacaciones. Una cifra que se ha reducido en un año, pero que es especialmente activa entre aquellos que buscan un destino en el extranjero. De esta manera, el número de viajeros que han esperado al mes de septiembre para tomar sus vacaciones este año se ha reducido en un 23% respecto al año anterior, cuando se registraron 215.743 viajes de interior y al extranjero con la provincia de Burgos como origen del traslado.

Esta caída de las vacaciones tardías tiene que ver con el fuerte descenso del turismo de interior, pero no así con los viajes al extranjero. Estos últimos se han incrementado en un 3,4% al pasar de 16.714 desplazamientos más allá de las fronteras españolas en septiembre de 2024 a los 17.283 registrados en el mismo mes de este año. Lo que sube es la estancia media. Han pasado de preparar un viaje al extranjero para poco más de cinco días a los seis de media.

Los destinos de los burgaleses cuando eligen pasar unos días en el extranjero no varían mucho. Y es que no se van muy lejos. Europa es el destino en ocho de cada diez viajes que los burgaleses realizan al extranjero. En total han sido 15.457 los desplazamientos con destino Europa. En total 27 destinos diferentes donde los protagonistas son los países fronterizos. En el top tres de países europeos, y en general extranjeros, porque el resto de continentes no se acerca a esa cifra, están Francia, donde se registraron en septiembre 4.263 desplazamientos desde Burgos con una media de 4,3 días de estancia. Le sigue por número de viajes Portugal, que fue el destino de 3.911 burgaleses en septiembre. En tercer lugar, se sitúa Italia con 2.225 desplazamientos. Tiene la tercera estancia media más alta, con 6,3 días tras Grecia, con 7,3 días de media para los 419 viajeros burgaleses que la visitaron.Por encima está Rumania, que fue el destino de 333 viajes realizados desde Burgos, con una estancia media de 13,3 días.

El resto de viajes es prácticamente testimonial. Los 697 viajes al continente africano, donde Marruecos con 413 y Egipto con 113 son los destinos principales. Al otro lado del charco se fueron 701 personas desde Burgos. El principal destino es América del Norte con 329 viajes y ahí Estados Unidos gana sobre los demás con 224 viajes. En Sudamérica están las estancias más altas, con 13, 7 días de media para 228 viajeros desde Burgos. El destino estrella Colombia. Asia fue el destino de 428 viajes que partían de Burgos con Emiratos Árabes, 65, Japón, 63, y China, 43, como destinos principales.

Los destinos preferidos en España... más cerca de lo que crees

Si las vacaciones de septiembre en el extranjero cotizan al alza, en otras provincias de España se vive el efecto contrario. Los burgaleses han incrementado sus viajes por España en el noveno mes del año en un 25%. Si el año pasado se registraban, según la estadística de medición del turismo por los dispositivos móviles del INE, 199.029 desplazamientos desde Burgos, este año han sido 148.186. La estancia media también ha bajado:de cinco a cuatro días. En cuanto a los destinos principales, los burgaleses no quieren hacer muchos kilómetros. País Vasco, Castilla y León y Cantabria son los principales destinos elegidos.

A Euskadi han viajado 25.668 burgaleses con una estancia media de 3,3 días. Anivel provincial el burgalés tira por Vizcaya, 13.764 visitas, Álava con 9.378 y Guipúzcoa se queda con 2.526. A otras provincias de la comunidad autónoma se han registrado 31.890 desplazamientos y casi cuatro días de estancia media. El principal destino, Valladolid y Palencia, con más de 7.904 y 7.263 desplazamientos que podrían variar entre viajes de placer, por trabajo o por estudios.

En cuanto a destinos de playa, el tradicional para los burgaleses es Cantabria, con 19.578 desplazamientos. Le siguen los viajes a Madrid con 16.822 desplazamientos desde Burgos.