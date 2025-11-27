Atropellada una mujer de 92 años por un vehículo cuando daba marcha atrás
El suceso tenía lugar en el barrio de Vadillos
Una mujer nonagenaria resultaba herida esta mañana tras ser atropellada por un vehículo al dar este marcha atrás. El aviso a Emergencias llegaba a las 10.19 horas e informaba del incidente, ocurrido en la confluencia entre las calles Padre Flórez con Rey Don Pedro, en el barrio de Vadillos.
La llamada refería que la víctima, de 92 años, se quejaba de un ojo y de la espalda. Hasta el lugar del suceso se trasladaban efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional, además de una ambulancia movilidada por Sacyl.