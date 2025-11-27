Black Friday, Navidad y bonos al consumo con Burgos 2031 en los escaparates

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Se avecina movimiento este fin de semana, y de ahí en adelante, en las tiendas de Burgos. Con el Black Friday en marcha, el pequeño comercio experimentará un considerable repunte de su actividad. Más de lo habitual debido a su solapamiento con la campaña de bonos al consumo, que no sentó nada bien en el sector por razones evidentes.

Si a esto le sumamos la Navidad, que ya entra por los ojos en términos publicitarios, la visibilidad de los establecimientos aumenta de manera exponencial. Ante tales circunstancias, el Ayuntamiento y la Asociación de Comerciantes Centro Burgos han puesto en marcha una iniciativa encaminada a promocionar la candidatura de la ciudad como Capital Europea de la Cultura en 2031.

La propuesta, simple pero con vocación de resultar efectiva, consiste en repartir pegatinas en los establecimientos de la zona centro para que luzcan en sus puertas y/o escaparates. Los adhesivos en cuestión incluyen un código QR que enlaza con la aplicación oficial de Burgos 2031. Al poder ponerse y quitarse con facilidad, cabe la posibilidad de cambiar su ubicación sin problema.

«Nos parece una buena idea que el Ayuntamiento nos pidiese esta colaboración para el comercio esté presente en la candidatura», asegura la presidenta de Centro Burgos, Patricia Gil, convencida de que la obtención de dicho título sería «muy importante para la ciudad». Al fin y al cabo, interesa que «el turismo sea atractivo y haya flujo de gente».

Al hilo de esta cuestión, Gil es consciente de que Burgos ha experimentado un notable incremento de visitantes a lo largo del año, sobre todo en el casco histórico, gracias a eventos como la Dance World Cup. Pero no es oro todo lo que reluce, al menos en este caso. «Hubo un repunte, pero no como se esperaba», aduce tiempo después de constatar que la imagen que se vendió desde el Consistorio no se correspondió finalmente con la realidad.

Puede que «en hostelería sí se notase», pero en el comercio el impacto fue mucho menor. Por eso, precisamente, Centro Burgos demanda «otro tipo de iniciativas». Sin dejar a un lado eventos multitudinarios de esta índole, desde luego, porque «las calles se tienen que llenar de gente».

Gente habrá, pese al frío, con motivo del Black Friday. Todavía es pronto para hacer balance aunque las rebajas ya estén activas. No obstante, la presidenta de Centro Burgos confía en que la remontada del sector tras el parón de las últimas semanas. Lo normal, desde que se impuso esta moda estadounidense en España, al tratarse de una «campaña muy potente».

Una pena, tal y como reitera Gil, que el Black Friday converja con los bonos al consumo. En su momento, los comerciantes propusieron al Ayuntamiento que se habilitasen en «dos épocas del año». Cerrada a cal y canto dicha posibilidad, creen que lo ideal sería impulsarlos a «finales de septiembre o principios de octubre».

«Unirlo con el Black Friday y la campaña navideña no tiene mucho sentido», recalca la máxima representante de Centro Burgos tras subrayar que convendría promover esta iniciativa «en las fechas en las que el comercio lo necesita». Aun con todo, el sector encara la Navidad con «optimismo» y espera arrancar 2026 haciendo un «balance positivo».

No quedará más remedio que competir como se pueda con el comercio online. Una «dura batalla», sin duda, pero menos agresiva que en otros periodos. «En Navidad todo el mundo sale a la calle. La gente sale a cenar, a tomarse una copa e ir de tiendas también forma parte de ese ocio», asevera Gil a sabiendas de que «quedar con la familia para comprar los regalos forma parte de la tradición». Así las cosas, lo único que espera es que «no se pierda» porque eso supondría que las tiendas de toda la vida desaparezcan del todo.