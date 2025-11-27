Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Burgos Industria ha acogido una nueva jornada del programa educativo “Jóvenes Industriales”, impulsado por el Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad (ProBurgos), en colaboración con empresas vinculadas al tejido industrial local.

En esta edición, la sesión se ha desarrollado junto a Pepsico (Matutano), compañía con presencia consolidada en Burgos y referente internacional en innovación alimentaria. Alumnado de 5º curso de Primaria del Colegio San José-Jesuitas ha participado en una experiencia orientada a conocer de manera práctica cómo se concibe y desarrolla un producto dentro del sector industrial. A través de dinámicas guiadas por profesionales de la compañía, los estudiantes han trabajado en equipo para imaginar, diseñar y presentar un nuevo concepto de aperitivo, siguiendo fases similares a las que se aplican en la industria real.

La dinámica se ha desarrollado en formato práctico y colaborativo, incorporando aspectos vinculados al diseño, la creatividad, la comunicación y la toma de decisiones. Como acción previa, el colegio recibió la visita de Chester Cheetah, personaje asociado a la marca Cheetos, con el objetivo de reforzar la dimensión educativa y emocional del proyecto.

El programa 'Jóvenes Industriales' forma parte de la estrategia municipal para acercar el sector industrial a la comunidad educativa, favorecer el conocimiento de la realidad productiva y fomentar vocaciones tempranas en ámbitos vinculados a la creatividad, la tecnología y la innovación. La colaboración con empresas implantadas en la ciudad permite trasladar al aula experiencias basadas