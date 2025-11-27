Movilidad en Burgos: más de 500 personas integran el dispositivo de vialidad invernal

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Más de 500 personas, coordinadas por distintos organismos estatales, participarán en la campaña de vialidad invernal en la provincia de Burgos para garantizar la seguridad y la movilidad en la Red de Carreteras del Estado durante la temporada comprendida entre noviembre de 2025 y el 30 de abril de 2026. Este amplio dispositivo, constituido tras la reunión de la Comisión de vialidad invernal en la Subdelegación del Gobierno, integrará recursos humanos y materiales para afrontar situaciones meteorológicas adversas, con especial atención a las nevadas.

Durante la reunión, presidida por Pedro de la Fuente, subdelegado del Gobierno en Burgos, y con la asistencia de representantes de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental, la Jefatura Provincial de Tráfico, la Guardia Civil, la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía y la Unidad de Protección Civil, se analizaron los mecanismos de coordinación y respuesta ante episodios invernales. El objetivo es aplicar de forma efectiva el protocolo para la 'Coordinación de las actuaciones de los órganos de la Administración General del Estado ante nevadas y otras situaciones meteorológicas extremas en la provincia de Burgos', abarcando una red de más de 980 kilómetros, de los cuales 295 corresponden a autovías y autopistas.

Recursos y operativos desplegados para el invierno 2025-2026

El dispositivo especial estará dotado de 85 máquinas quitanieves, dos fresadoras, 23 depósitos y 23 silos de fundentes con capacidad para 23.910 toneladas de sal sólida. Además, se cuenta con 17 depósitos de salmuera con espacio para almacenar 1.057.000 litros de solución salina y 15 plantas de fabricación de salmuera. Estos recursos están listos para implementarse en función de las previsiones meteorológicas y el estado real de la red viaria.

Una red de 114 áreas de estacionamiento ha sido habilitada a lo largo de la provincia para facilitar la regulación de restricciones de tráfico y evitar bloqueos de vehículos ('embolamientos') en caso de incidentes por nieve. El periodo de operación se extenderá desde noviembre de 2025 hasta el 30 de abril de 2026, periodo crítico en el que se concentran los eventos meteorológicos más adversos.

Coordinación interinstitucional y comunicación con la ciudadanía

Pedro de la Fuente destacó 'la necesidad de este tipo de reuniones que ahondan en la coordinación y fortalecen los mecanismos de comunicación'. Subrayó que 'el contacto continuo entre los diferentes organismos de la Administración General del Estado y la buena sintonía con otras administraciones es clave para garantizar la movilidad en la provincia como se ha demostrado en el reciente episodio de nevadas'.

Además, el subdelegado hizo un llamamiento 'a la responsabilidad de la ciudadanía, recomendando informarse sobre el estado de las carreteras y la meteorología antes de iniciar cualquier viaje'. Este enfoque preventivo, potenciado por la difusión a través de los canales oficiales tanto de la DGT como de la AEMET y Protección Civil, busca minimizar riesgos y mejorar la capacidad de reacción ante emergencias.

Procedimientos operativos y fases del protocolo invernal

El protocolo de vialidad invernal establece medidas preventivas, así como la gestión escalonada de alertas, preemergencia y emergencia. Esto implica la movilización progresiva de efectivos y la canalización de información relevante a los usuarios de la red. El propósito es doble: evitar la formación de placas de hielo mediante el uso de sal y salmuera, y, en caso de nevadas, proceder a la limpieza rápida y eficiente para mantener la fluidez del tráfico.

Las restricciones al tráfico quedan sujetas a la intensidad de los fenómenos meteorológicos. Pueden incluir la obligación de emplear cadenas o neumáticos de invierno, e incluso la prohibición temporal de circular en determinados tramos cuando las condiciones lo exijan. En estos escenarios, la colaboración ciudadana resulta indispensable, puesto que atender las recomendaciones y avisos oficiales es esencial para evitar incidencias graves.

Actuaciones en caso de inmovilizaciones de vehículos

En situaciones especialmente adversas, cuando no se puede evitar la inmovilización de vehículos durante un periodo prolongado, entran en juego sistemas de alerta a la población, incluyendo el sistema 'ES-ALERT' de mensajes a móviles, gestionado por Protección Civil. Este recurso permite avisar colectivamente a los ocupantes sobre las incidencias, facilitando tanto la atención como la información a los afectados.

Baliza V16 y novedades en la preseñalización de emergencias en la carretera

La Dirección General de Tráfico ha recordado a los conductores de la provincia de Burgos la entrada en vigor, el 1 de enero de 2026, de la obligatoriedad de la baliza V16 conectada como único dispositivo legal de preseñalización de peligro en el territorio estatal. Este cambio sustituye al triángulo de emergencia tradicional y busca reforzar la seguridad de los ocupantes y facilitar la localización de incidentes por parte de los servicios de emergencia.

La baliza V16 debe estar homologada y dotada de conectividad, de modo que, en caso de incidente, envíe señales de geolocalización en tiempo real, agilizando la respuesta de los operativos estatales. Desde la DGT se aconseja a todos los usuarios ir adaptándose a esta normativa antes de la fecha límite para evitar sanciones y, sobre todo, incrementar la seguridad vial.