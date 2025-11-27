El servicio psicológico para víctimas de violencia de género en Burgos supera las 190 atenciones en 2025

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El servicio psicológico para mujeres víctimas de violencia de género de la Junta de Castilla y León ha registrado en Burgos un crecimiento importante durante este 2025. La iniciativa, impulsada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León, ha superado las 190 atenciones, frente a las 137 contabilizadas el año anterior. Además, el número de menores atendidos también ha subido, pasando de 29 casos en 2024 a 35 en 2025, lo que evidencia una mayor cobertura del programa. Igualmente, la cifra de profesionales de la abogacía con formación especializada casi se ha duplicado, elevándose de 77 en 2024 a 151 en el presente ejercicio.

La Comisión Territorial contra la Violencia de Género en Burgos, presidida por el delegado territorial, Roberto Sáiz, ha sido el punto de encuentro de representantes de entidades clave como los ayuntamientos de la provincia, la Subdelegación del Gobierno, Servicios Sociales, cuerpos policiales y organizaciones como Cruz Roja. Según recalcan, el objetivo común es "coordinar los esfuerzos de todos los actores involucrados" e intercambiar información sobre las actuaciones puestas en marcha desde el inicio de año. Así, se han compartido los detalles sobre la ampliación y mejora del programa de apoyo psicológico, una herramienta considerada esencial en la atención a víctimas y su entorno.

Datos de atención y nuevas realidades

En 2025, el servicio promovido por la Junta de Castilla y León ha experimentado un notable aumento del 40,15 % en el número total de personas atendidas en Burgos. La iniciativa, que dispone ahora de una financiación anual de 450.000 euros tras el convenio renovado con el Colegio Oficial de Psicólogos, ha incluido no solo a mujeres víctimas de violencia de género, sino también a menores afectados, personas dependientes y hombres que han ejercido violencia machista. Dentro de este contexto, destaca el incremento de personas dependientes de víctimas atendidas, de 2 en 2024 a 11 en 2025.

La aportación de profesionales preparados en la atención jurídica especializada se ha convertido en uno de los pilares de la estrategia desarrollada en la provincia. La cifra ha experimentado un crecimiento del 96,10 %, garantizando así una cobertura más amplia para los diferentes perfiles de atención. "Estos itinerarios formativos, puestos en marcha desde 2016, buscan capacitar a coordinadores de caso, psicólogos y personal sanitario para una intervención multidisciplinar y orientada a cada situación particular".

Evolución del programa y recursos disponibles en Burgos

El Programa de Apoyo Psicológico, activo desde 2005, ha venido adaptándose tanto en sus procedimientos como en el alcance de su público. Con la última renovación de convenio de 2025 y el aumento presupuestario, el recurso presta atención integral a quienes lo necesitan a través del Sistema Autonómico de Servicios Sociales. Además de la atención presencial tradicional, se han potenciado los canales telemáticos y telefónicos bajo el servicio 'Atiendo', operativo las 24 horas, lo que reduce barreras de acceso y mejora la rapidez en la respuesta.

En el periodo transcurrido de enero a septiembre de 2025, se han registrado 676 expedientes activos, aumentando en un 9,21 % respecto al mismo periodo del anterior año. También se ha dado cuenta de un incremento relevante en la interposición de denuncias por violencia de género en Burgos, alcanzando las 620 en 2025 frente a las 526 de 2024, lo que representa una subida del 17,87 %. "El refuerzo de los mecanismos de denuncia y la sensibilización de la sociedad están permitiendo que más víctimas den el paso de recurrir a las instituciones".

Por su parte, la red de atención a víctimas, centrada en garantizar su protección y facilitarles recursos inmediatos, ha prestado servicio entre los meses contabilizados a 30 mujeres y 16 menores en el centro de emergencia provincial, así como a 9 mujeres y 4 menores en la casa de acogida existente en la provincia. La gestión de estos espacios se realiza en colaboración con los servicios sociales y entidades del tercer sector.

El Programa de Apoyo Psicológico a víctimas de violencia de género en Castilla y León es un servicio puesto en marcha en 2005 a raíz de la necesidad detectada de intervención profesional específica para mujeres, menores y personas de su entorno afectadas por situaciones de violencia. Estructurado en colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos autonómico, se articula en torno a la atención individual y grupal, protocolos de derivación y recursos complementarios, como son el servicio 'Atiendo' y la integración de nuevas metodologías telemáticas.