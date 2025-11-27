Biblioteca abierta hasta la madrugada: consulta aquí los nuevos horarios en la UBU

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Ya no hay excusa para no estudiar. Desde este jueves 27 de noviembre, vuelven las aulas búho y los estudiantes de la Universidad de Burgos podrán quemarse las pestañas preparando los exámenes del primer cuatrimestre hasta bien entrada la noche. De momento, hasta la medianoche, pero los horarios se irán ampliando a medida que se acerquen los exámenes.

Así, para empezar, las aulas búho de la Biblioteca Universitaria Federico Sanz amplían su horario y estarán abiertas de 8:30 a 00:00 horas dando respuesta a las solicitudes del alumnado, que pedía contar con espacios en la biblioteca para estudiar por la noche sin tener que esperar a se abrieran en los días previos a los exámenes. La UBU ha entendido esa demanda y a partir de este jueves la bibio cerrará a medianoche y abrirá a primera hora de la mañana.

El horario se irá ajustando en las próximas semanas y será a partir del 1 de diciembre, cuando las aulas abrirán a las 8:00 h y entre el 15 de diciembre y el 18 de enero se mantendrán operativas hasta las 03:00 h. La idea de la UBU es ofrecer un entorno tranquilo donde los alumnos puedan concentrarse durante más horas, especialmente en época de entregas de trabajos y de preparación de los finales del cuatrimestre.

El Campus del Vena también se suma al horario nocturno con salas abiertas hasta la 1:00h

También se amplía el horario en la Sala de Estudio y la Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior Río Vena y del 1 al 14 de diciembre estarán disponibles de 8:30 a 23:00 h y desde el 15 de diciembre hasta el 18 de enero cerrarán a la 01:00 h. En todos estos espacios abiertos en el Campus del Vena, entre el 19 de enero y el 1 de febrero, el horario de cierre pasará a ser a medianoche.

Para facilitar la planificación del estudio, el alumnado puede consultar en este enlace los horarios completos y el nivel de ocupación en tiempo real de las bibliotecas Federico Sanz, Río Vena y San Amaro, así como de la sala de estudio de la EPS Río Vena.