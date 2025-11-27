Fallece Francisco Gil Hellín, arzobispo emérito de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

En la tarde de hoy ha fallecido en Murcia, donde últimamente residía, el arzobispo emérito de Burgos, Francisco Gil Hellín.

Nació en La Ñora (Murcia) el 2 de julio de 1940. Realizó sus Estudios de Filosofía y Teología en el Seminario Diocesano de Murcia entre 1957 y 1964. Obtuvo la Licenciatura en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma entre 1966 y 1968.

Además, estudió Teología Moral en la Pontificia Academia San Alfonso de Roma entre los años 1969 y 1970. Se doctoró en Teología por la Universidad de Navarra en 1975. Ejerció como canónigo penitenciario en Albacete entre 1972 y 1975 y en Valencia de 1975 y 1988.

Ejerció como subsecretario del Pontificio Consejo para la Familia de la Santa Sede de 1985 a 1996. Fue profesor de Teología en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia (1975-1985); también en el Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y Familia (Roma, 1985-1997) y en el Pontificio Ateneo de la Santa Cruz en Roma (1986-1997). San Juan Pablo II lo nombró secretario del Pontificio Consejo para la Familia en 1996.

Con motivo de su nombramiento como secretario del Pontificio Consejo para las Familias, san Juan Pablo II lo nombró obispo titular de Lárnaca, recibiendo la consagración episcopal en la basílica de San Pedro del Vaticano el 1 de junio de ese mismo año, de manos del cardenal Trujillo, presidente del Pontificio Consejo para la Familia, y actuando como co-consagrantes Mons. Giovanni Battista Re, secretario para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, y Mons. Agustín García-Gasco Vicente, arzobispo de Valencia.

El 28 de marzo de 2002, san Juan Pablo II le nombró arzobispo de Burgos iniciando su ministerio el 23 de mayo de ese mismo año. El papa Francisco aceptó su renuncia al gobierno pastoral el 30 de octubre de 2015. Del 15 de junio de 2018 al 16 de enero de 2019 fue administrador apostólico de Ciudad Rodrigo. En la Conferencia Episcopal Española ha sido miembro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, de la Comisión Permanente y de la Comisión Episcopal para el Clero.

Su ministerio episcopal en Burgos

Fue el pastor de la Iglesia burgalesa durante 13 años. Los matrimonios y las familias fueron preocupaciones fundamentales en su ministerio. A la promoción de las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada dedicó gran parte de su tiempo, junto con la atención y el cuidado de los sacerdotes. Ordenó 22 sacerdotes, abrió el Seminario Misionero Redemptoris Mater Santa María la Mayor, reinstauró el diaconado permanente en la archidiócesis y colaboró en la erección del Instituto Iesu Communio.

El anuncio del Evangelio, la promoción de la catequesis y el impulso misionero de larga tradición en nuestra Iglesia han sido objeto de su atención. Creó el secretariado diocesano para la religiosidad popular y el secretariado diocesano para la pastoral gitana. También impulsó la acción caritativa de la Iglesia, con la nueva sede de Cáritas y de programas de atención a los necesitados.

Como Gran Canciller de la Facultad de Teología del Norte de España estuvo atento a las necesidades de esta institución formativa. También hizo frente a los desafíos que el vasto patrimonio eclesiástico que configura nuestra archidiócesis. Amplió la Casa Sacerdotal, rehabilitó el Palacio Arzobispal e inauguró el nuevo Archivo Diocesano.

Además, su investigación y publicaciones sobre todas las sesiones del Concilio Vaticano II son referencia obligada para los estudiosos de este acontecimiento eclesial.

Nuestra Iglesia burgalesa eleva su oración al Padre de la misericordia y ruega al Santo Pueblo de Dios que peregrina en Burgos que se una a esta oración dando gracias al Señor por una vida entregada al servicio de Dios y de la Iglesia y encomendándole a la Misericordia Divina y el cuidado materno de la Virgen María a quien siempre profesó una profunda devoción.

La capilla ardiente en Murcia quedará instalada en la capilla de la Adoración perpetua del Palacio Episcopal de Murcia hasta el viernes 28 al mediodía. Por la tarde será trasladado a Burgos.

En nuestra ciudad, la capilla ardiente quedará instalada en la capilla de la Casa de la Iglesia (Arzobispado) el sábado, 29 de noviembre, desde las 9:00h hasta las 16:00h. A las 17:30h se organizará el traslado a la Santa Iglesia Basílica Catedral de Burgos donde se celebrará la Misa de Adviento de cuerpo presente, seguida del rito exequial y sepultura en la cripta de la capilla de Santa Ana.