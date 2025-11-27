Herido grave un hombre de 47 años tras un tiroteo en Burgos

Publicado por Burgos Creado: Actualizado:

Un hombre de 47 años ha resultado herido este jueves en Burgos tras recibir varios disparos de un arma de fuego. El suceso, según confirma el 112, tuvo lugar a la altura del 165 de la calle Vitoria, en el barrio de Gamonal, tras una persecución entre el agresor y la víctima. En estos momentos, se encuentra en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) en estado grave tras ser trasladado en UVI móvil.

Según ha podido saber este periódico, el altercado estuvo protagonizado por dos varones, ambos de origen sudamericano. Por motivos que aún se desconocen, uno de los dos comenzó a perseguir al otro y, en un momento dado, abrió fuego. El herido, que iba dejando un reguero de sangre por la acera, acabó buscando refugio en el bar Ni Contigo.

Durante la persecución, el agresor habría disparado al menos en cinco ocasiones sobre la víctima mientras huía, provocándole lesiones en brazos y piernas, así como en el torso. Durante la carrera, también resultó herida una mujer de 50 arrollada por uno de ellos. A consecuencia del impacto, que le produjo un golpe en la cabeza, tuvo que ser trasladada en ambulancia de soporte vital básico al HUBU.

La Policía Científica, en busca de pruebas tras el tiroteo.SANTI OTERO

La abrupta entrada del hombre desangrándose en busca de auxilio dentro del local dejó impactados a los clientes. Según testigos presenciales, el agresor se acercó hasta la puerta del establecimiento antes de emprender la huida. De hecho, uno de los vídeos grabados por vecinos de la zona se muestra cómo el atacante, con una capucha, merodea por el exterior del establecimiento, observa en el interior donde está la víctima y abandona el lugar.

Al ver tan dantesca escena, los clientes del bar salieron en estampida. Uno de ellos, de hecho, abandonó el lugar con sus zapatillas llenas de sangre. Inmediatamente, una de las testigos avisó de lo sucedido al 112. No fue la única llamada.

Recibido el primer aviso, la sala de operaciones del 112 trasladó inmediatamente la información recabada a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que movilizó una UVI móvil dada la gravedad de los hechos.

Buscando pruebas a pie de calle.SANTI OTERO

Con dos patrullas y un furgón de la Policía Nacional, así como otras dos dotaciones de la Local, los agentes procedían a acordonar un perímetro lo suficientemente amplio en busca de pruebas que abarcaba el Ni Contigo y el portal 165, donde un grupo de vecinos observaba con estupefacción la escena.

Mientras tanto, en el interior se podía observar a agentes de la Científica tomando muestras e inspeccionando la chaqueta y el pantalón que portaba la víctima. Por su parte, varios efectivos de inspeccionaban los alrededores, llegando incluso hasta la acera de enfrente, en busca de casquillos y cualquier otro indicio.

La investigación, de momento, continúa abierta y no se han practicado detenciones.