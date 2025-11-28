Tellado y Bendodo llaman a la movilización contra Sánchez e instan a Vox a que identifique quién es su rival .PP CYL

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, y el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Territorial, Elías Bendodo, han llamado a la "movilización" de la sociedad "sin siglas" para que la población se acerque hasta el Templo de Debod, en Madrid, para mostrar su rechazo al Gobierno de Pedro Sánchez, al tiempo que han alertado a Vox de la necesidad de "identificar" a quién hay que combatir.

Los dos dirigentes, junto con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y el secretario regional, Francisco Vázquez, han presentado el II Foro de Grandes Ciudades, un espacio que pretende ser un espacio para marcar "una hoja de ruta" con los problemas reales de los españoles, como ha señalado Tellado, en referecia a la "vivienda, los autónomos, la financiación local y los servicios públicos".

El secretario general del PP ha apuntado que en España "gobierna un socialismo sin rumbo", sin ningún horizonte, más allá de atacar a "los servidores públicos que investigan", en una clara referencia a la situación por la que atraviesa "la plana mayor del PSOE" y el ministerio de "más presupuesto", una situación que apunta directamente a "media familia de Pedro Sánchez", ha concretado.

Tellado se ha referido a Sánchez como la persona con la que "se ha instaurado una nueva forma de ejercer el poder", una forma "que normaliza el delito", y ha denunciado que en España "no gobierna la socialdemocracia, sino la social delincuencia". Ha denunciado que ese sistema es "una forma de gobernar donde cometer delitos es prácticamente la norma".

El dirigente 'popular' ha recordado que Santos Cerdán "abrió el camino", y Ávalos y Koldo "le han seguido", para acto seguido puntualizar que a los tres aludidos se puede sumar "un cuarto, acorralado por la Justicia", por hechos que "solo pudieron cometer" gracias al "poder que les entregó" Pedro Sánchez.

Para Tellado, la situación de España "es completamente insostenible" y por ello el PP pide que la población diga "basta" porque este Gobierno debe "salir del poder con las manos en alto", máxime cuando, como así ha enumerado, en España crece la pobreza, los impuestos "no paran de crecer y tienen asfixiados a los autónomos, a las familias y a las pequeñas y medianas empresas", además de que los niveles de inseguridad crecen "en muchos barrios y son alarmantes".

Ante este contexto y el de la corrupción, entiende que "tienen que ser los gobiernos territoriales" del PP y "los municipales" los que sirvan a la gente "de refugio, de escudo o de salvavidas".

Ayala, un ejemplo de gestión

Por su parte, Elías Bendodo ha valorado el trabajo que realizan los alcaldes de las ciudades y de los pueblos, "verdaderos municipalistas", y ha puesto como ejemplo a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, que "en el último año ha invertido 55 millones de euros, cuando el PSOE en cuatro años solo hizo una inversión de 15". También ha respaldado al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que se enfrentará a unas elecciones en el primer trimestre de 2026.

Bendodo ha puesto en valor el "municipalismo del PP" y ha destacado que uno de los más importantes retos que tienen los alcaldes es el de la "inmigración y su forma de gestión", así como "la vivienda", capítulo este último en el que ha vuelto a poner en valor la política de la regidora de Burgos, por construir casas "accesibles".

Sobre la financiación local, Bendodo entiende que la misma debe "ir acompañada de financiación autonómica" a través de los fondos del Gobierno, si bien ha denunciado que el Gobierno es "enemigo de los alcaldes" y su plan es trabajar por otras cosas, con "los arquitectos del Sanchismo, que están en la cárcel". Por todo, ello ha insistido en la necesidad de luchar "para unirse a la concentración" del domingo en Madrid.

En el mismo acto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aludido a la vocación "municipalista de su partido" y ha presumido de su gestión al frente del Ayuntamiento de la capital de España. También ha animado a la ciudadanía a participar este domingo en la concentración.