Trasladada al hospital una mujer tras quedar inconsciente en un accidente en Burgos
El siniestro se registró en la carretera CL-629 en Merindad de Montija
Una mujer de 50 años fue evacuada al hospital de Cruces (Vizcaya) tras sufrir un accidente de tráfico en el que quedó inconsciente. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 18:17 horas que informaba de un accidente en el kilómetro 84 de la carretera CL-629 en Merindad de Montija.
En la información facilitada al 1-1-2 se indicava que se había producido una colisión lateral y había una persona atrapada en el interior de unos vehículos e inconsciente.
El 1-1-2 avisó del accidente a Bomberos de Burgos, Bomberos de Miranda de Ebro, Guardia Civil de tráfico de Burgos, y Emergencias sanitarias-Sacyl que envió recursos.
En el lugar, los servicios sanitarios atendieron atendieron a una mujer de 50 años que trasladaron posteriormente en ambulancia soporte vital básico al Hospital de Cruces en Bilbao.