Un herido en una salida de vía en Sarracín

Un hombre de 43 años resultó herido la pasada madrugada en un accidente de tráfico en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 3.41 horas en la que se informaba de la salida de vía de un vehículo en la rotonda de la N-234, en Sarracín.

El centro de emergencias del 1-1-2 avisaba del accidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizaba una ambulancia.