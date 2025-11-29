Un herido en una agresión en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un joven de 25 años resultó herido en una agresión ayer por la tarde. El incidente se registró pasadas las 18.00 horas, cuando el centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada que informaba de la agresión a un joven a la altura del número 9 de la calle Valentín Jalón.

Según la información facilitada por el 1-1-2, el joven había entrado en un establecimiento hostelero de la zona para solicitar ayuda tras sufrir la agresión. El joven presentaba heridas en una mano, de la que sangraba con abundancia. El 1-1-2 avisó del incidente a la Policía Nacional, la Policía Local y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia con soporte vital básico.

Por otro lado, el 1-1-2 recibió una llamada a las 3.18 horas para informar de una agresión a un joven en la Flora. En el aviso se informaba de que se trataba de un joven de 22 años. El 1-1-2 movilizó a la Policía Nacional, la Policía Local y a Sacyl, pero al llegar al lugar no había nadie.