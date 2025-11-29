Feijoo resalta que Mañueco "ha navegado las aguas más turbulentas de la historia en Castilla y León"

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que cerró en Burgos el II Foro de Alcaldes, alabó el trabajo del presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al frente del Gobierno regional. Alabó que "ha sido capaz de navegar en las aguas más turbulentas de la política autonómica en Castilla y León prácticamente en su historia". Una labor que ha llevado "a puerto a pesar de todas las dificultades y palos en las ruedas que le han puesto en los últimos años".

El presidente del PP analizó el presupuesto presentado por Fernández Mañueco y bloqueado por el PSOE y por Vox. Unas cuentas, destacó, que suben un 8%, con "un presupuesto que acredita un incremento de la inversión real de un 20%, un presupuesto que supone para Burgos un incremento de más del 60%, un presupuesto que consolida un hospital en Aranda de Duero sin dejar de invertir en el hospital de Burgos".

Un presupuesto, continuó, que sigue apostando por el ámbito educativo, en el ámbito social, "un presupuesto que es el presupuesto con los menores impuestos en la historia de Castilla y León". A pesar de eso, "hemos visto que están bloqueados".

El presidente del PP aprovechó la ocasión para hacer un guiño a Burgos y al Tren Directo, un proyecto, remarcó, que trasciende el ámbito provincial y regional. "Hay de aquel que no se comprometa en el tren de Burgos-Aranda-Madrid", destacó, porque es "un tren necesario de norte a sur, para que las empresas sean competitivas, para que desde el sur, desde Algeciras hasta el norte, puedan fluir las mercancías y los productos industriales, no de Burgos, no de Castilla y León, sino también del conjunto de España". Se trata de la "vertebración de un país". El presidente del PP destacó que "nos comprometemos con Castilla y León, porque Castilla y León ha estado comprometida siempre con España", una nación "fuerte, sólida, que lo único que pide es "decencia en el gobierno".

Feijóo aseguró que el Castilla y León "hay muchas papeletas", pero "solo hay dos opciones, "un gobierno estable del Partido Popular o el bloqueo de Castilla y León, no hay más". Y recordó gobiernos como los de Juan Vicente Herrera, al que tanto Feijóo como Fernández Mañueco ensalzaron ayer por su honradez y sensatez políticas, ejemplos de "solidez".

Un gobierno que es un ejemplo en "buscar soluciones, en encontrar soluciones, en cuadrar un presupuesto, en hacer infraestructuras, en hacer hospitales, en bajar la lista de espera, en pagar la dependencia, en tener los mejores datos de educación".

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, habló de un partido, el PP, que es el "único pilar que sostiene la democracia constitucional en España". Fernández Mañueco no dejó pasar la oportunidad para hacer una referencia a los presupuestos de Castilla y León. El también presidente de la Junta arremetió contra el "bloqueo" del PSOE y de Vox. En el caso de Vox, "los que se marcharon del gobierno, los que dejaron del trabajo sin hacer", han demostrado que en "Castilla y León no está hecho para gestionar en nuestra tierra". Y calificó de "curioso" la "extraña coalición del ruido" entre el PSOE y Vox, que "no tiene ningún tipo de afinidad ideológica, pero sí tiene un interés común, que nada avance en nuestra tierra, que nada avance en Castilla y León".

Mañueco aseguró que cuando se bloquean los presupuestos "los que pierden son los ciudadanos de Castilla y León". Un bloqueo que afecta a medidas como duplicar el bono nacimiento, el nuevo bono en apoyo de los autónomos, la bonificación de los peajes, también los nuevos planes para la ganadería y la agricultura, el incremento del 80% de la política de vivienda y no me olvido de las ayudas al

alquiler".