Antonio López: «Han sido seis años de mucho trabajo, con luces y sombras, pero el norte era hacerlas lo mejor que sabíamos»
El artista acudió al acto de inauguración de la obra, que se ha instalado en el Museo de la Catedral. Asegura que la polémica generada le «da igual» y que «todos los sitios son ideales y buenos si la obra es buena y si no lo es, también»
«Han sido seis años de mucho trabajo y de luces y sombras, pero el norte era hacerlas todo lo mejor que sabíamos». Así hablaba de su obra Antonio López, el reconocido artista manchego encargado de realizar las nuevas puertas de la Catedral de Burgos. El pintor y escultor acudió a la capital burgalesa para participar en el acto de inauguración de esta obra que ya está instalada en el Museo de la seo. El encargo llegaba en 2019 de la mano del Cabildo Catedralicio y con motivo del VIII Centenario de la Catedral.
Inauguración de las puertas en el Museo de la Catedral.
«Ahí se quedan las puertas y yo vuelvo a Madrid a continuar mi trabajo», aseguró entre risas. «Lo importante es tener una salud y que cada cual haga las cosas lo mejor que pueda», aseveró.
En las estructuras de bronce se puede ver a la Virgen de adolescente con la Catedral de fondos, a una Eva y un Adán actualizados, la cabeza de Dios o a Jesús de niño, pero también elementos de la naturaleza como flores que «simbolizan la pureza», un membrillero, una bandada de pájaros y animales como perros y gatos. «Son elementos que se pueden encontrar en cualquier jardín», señaló el pintor. El artista defendía así la coherencia figurativa del conjunto en contraste con las tendencias abstractas actuales y apostando por el sello personal que le define como creador.
Las puertas de López son «un reflejo de lo cotidiano» en un trabajo «de carácter religioso». «Me llama la atención si las personas que no creemos mucho podemos hacer un trabajo religioso». Sin embargo, al ver las puertas instaladas, reconoció haber descubierto en ellas «una espiritualidad que puede equivaler a un sentimiento religioso».
Castro señaló en su intervención que «la Catedral no nació acabada y lo que hoy contemplamos es el resultado de siglos de fe, belleza y creatividad humana» porque «cada generación ha ido dejando su huella». La Seo burgalesa es la «la suma de lenguajes y de estilos y estas puertas son parte de ese diálogo. No son una ruptura, es continuar con un diálogo que sigue vivo», añadió al tiempo que afirmó que «a veces nos asusta lo nuevo y tememos equivocarnos, pero el error sería no atreverse» en referencia a la instalación de las puertas en el exterior de la Catedral.
El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, aseguró que «el futuro es siempre de los apasionados, de los audaces y de los creativos, no de los acartonados» y puso en valor la decisión de encargar unas puertas monumentales «al escultor realista más reconocido del país». «Ha merecido la pena», añadió, al tiempo que aseguró que el objetivo «es que las puertas estén donde tienen que estar: en la fachada principal de la Catedral».