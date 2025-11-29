Antonio López: «Han sido seis años de mucho trabajo, con luces y sombras, pero el norte era hacerlas lo mejor que sabíamos»

«Han sido seis años de mucho trabajo y de luces y sombras, pero el norte era hacerlas todo lo mejor que sabíamos». Así hablaba de su obra Antonio López, el reconocido artista manchego encargado de realizar las nuevas puertas de la Catedral de Burgos. El pintor y escultor acudió a la capital burgalesa para participar en el acto de inauguración de esta obra que ya está instalada en el Museo de la seo. El encargo llegaba en 2019 de la mano del Cabildo Catedralicio y con motivo del VIII Centenario de la Catedral.

Instante de la inauguración de las puertas en el Museo de la Catedral.SANTI OTERO Inauguración de las puertas en el Museo de la Catedral. «Ha sido un tiempo de trabajo muy interesante e importante porque la envergadura del proyecto ha sido enorme», señaló el artista. Preguntado por la polémica generada alrededor de las piezas, aseguró que le «da igual» y que no piensa en su destino futuro. Intentó restar importancia a la controversia generada sobre su ubicación, apuntando que «todos los sitios son ideales y buenos, si la obra es buena y si no lo es, también».



«Ahí se quedan las puertas y yo vuelvo a Madrid a continuar mi trabajo», aseguró entre risas. «Lo importante es tener una salud y que cada cual haga las cosas lo mejor que pueda», aseveró.



Las puertas quedan así integradas en la visita al Museo de la Catedral. Desde hoy y hasta el 5 de diciembre, y del 9 al 19 de diciembre, se ofrecerá una visita gratuita para ver las puertas y que los burgaleses y visitantes puedan contemplar y valorar la obra.



López describió su obra como «una mezcla entre lo humano y cotidiano y lo sobrenatural» y recordó que «si bien el boceto inicial era una obra centrada en el Jardín del Edén», poco a poco «fuimos añadiendo figuras».



En las estructuras de bronce se puede ver a la Virgen de adolescente con la Catedral de fondos, a una Eva y un Adán actualizados, la cabeza de Dios o a Jesús de niño, pero también elementos de la naturaleza como flores que «simbolizan la pureza», un membrillero, una bandada de pájaros y animales como perros y gatos. «Son elementos que se pueden encontrar en cualquier jardín», señaló el pintor. El artista defendía así la coherencia figurativa del conjunto en contraste con las tendencias abstractas actuales y apostando por el sello personal que le define como creador.



Las puertas de López son «un reflejo de lo cotidiano» en un trabajo «de carácter religioso». «Me llama la atención si las personas que no creemos mucho podemos hacer un trabajo religioso». Sin embargo, al ver las puertas instaladas, reconoció haber descubierto en ellas «una espiritualidad que puede equivaler a un sentimiento religioso».



Seis metros de altura, dos toneladas de peso cada hoja y 1,25 millones de euros de coste son las cifras destacadas de esta obra que para el arzobispo de Burgos está llamada a ser «una de las grandes obras de arte del siglo XXI», tal y como aseguró Félix José Castro, deán de la Catedral, en el acto de presentación de las puertas que tuvo lugar en la Capilla de los Condestables.



Castro señaló en su intervención que «la Catedral no nació acabada y lo que hoy contemplamos es el resultado de siglos de fe, belleza y creatividad humana» porque «cada generación ha ido dejando su huella». La Seo burgalesa es la «la suma de lenguajes y de estilos y estas puertas son parte de ese diálogo. No son una ruptura, es continuar con un diálogo que sigue vivo», añadió al tiempo que afirmó que «a veces nos asusta lo nuevo y tememos equivocarnos, pero el error sería no atreverse» en referencia a la instalación de las puertas en el exterior de la Catedral.

