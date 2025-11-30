Atapuerca celebra el 25 aniversario de su declaración como Patrimonio Mundial con una marcha multitudinaria

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Atapuerca celebra hoy el 25 aniversario de su declaración como Patrimonio Mundial por la Unesco y lo hizo con la XXII Marcha a pie a los yacimientos de la sierra de Atapuerca, un evento muy especial que reúne a cientos de personas y que les permite disfrutar de este importante patrimonio burgalés.

La comitiva partió a las 10.45 horas desde Atapuerca, con un recorrido de cinco kilómetros de ida y cinco de vuelta. Posteriormente, a las 11 horas, se llevó a cabo otra salida desde Ibeas de Juarros, con cuatro kilómetros de ida y tres de vuelta. Una vez ambos grupos llegaron a la Trinchera del Ferrocarril, pudieron disfrutar de un almuerzo en la sierra, amenizado con música en vivo.

El 30 de noviembre del año 2000 es una fecha importante en el calendario burgalés, puesto que ese día, los yacimientos de la sierra de Atapuerca fueron reconocidos como Patrimonio Mundial por la Unesco.

Tres años después, en 2003, la Asociación Cultural de Amigos del Hombre Ibeas–Atapuerca (ACAHIA, Ibeas de Juarros, Burgos) y la Asociación de Amigos de Atapuerca (Atapuerca, Burgos) impulsaron la primera Marcha a pie. Ambas asociaciones, formadas por vecinos de las localidades cercanas a la sierra, trabajan desde entonces para proteger y apoyar el proyecto científico que se desarrolla en estos yacimientos.

Desde entonces, cada año los ayuntamientos de Atapuerca e Ibeas de Juarros, en colaboración con el Museo de la Evolución Humana/Junta de Castilla y León y la Fundación Atapuerca, organizan este evento en recuerdo de este importante reconocimiento. Esta iniciativa supone una oportunidad única para celebrar un legado cultural y científico que conecta el pasado con el presente, y para disfrutar de una jornada de convivencia en un entorno natural incomparable.