El voluntariado rejuvenece y crece en Burgos

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Burgos es "solidaria, comprometida y activa", aseveraba el concejal Carlos Niño en la presentación de las actividades organizadas con motivo del Día Internacional del Voluntariado, que se celebra el 5 de diciembre. El edil responsable del área en cuestión alabó la "labor imprescindible" de quienes dedican su tiempo a causas sociales, culturales, educativas, medioambientales o deportivas.

"Es una fuerza silenciosa que transforma nuestro entorno y mejora nuestra convivencia", recordó, antes de ceder la palabra a la responsable de la Oficina de Voluntariado, Esther Catalina, que se encargó de poner rostro a esta práctica en la ciudad. Detalló al respecto el rejuvenecimiento continuado del voluntariado local, que se ha reforzado en el último año. Y es que la edad media de las personas colaboradoras ha bajado respecto a 2024 de 40 a 35,64 años. Esta evolución constata, a juicio de Catalina, que "la juventud se va sumando al voluntariado, un objetivo en el que llevamos años trabajando".

Al mismo tiempo, y siempre según los datos que manejan en la oficina, aumenta la participación de personas migrantes, que se incorporan tanto a las formaciones como a las acciones de voluntariado. También crece la presencia de mayores de 60 años, que ya representan un 8,5% de las nuevas incorporaciones. El nivel educativo del perfil medio del voluntario burgalés se mantiene elevado: un 62,19% tiene estudios universitarios y el 40% de estos está vinculado en concreto a áreas sociales.

Catalina precisó además que los ámbitos preferidos en Burgos para desarrollar esta actividad solidaria coinciden con las tendencias nacionales. Prima la atención a población migrante, la infancia y juventud (20,73%) y la discapacidad (18,29%). Apoyos culturales, medioambientales y de acompañamiento en situaciones de exclusión completan el listado.

El acceso a la Oficina de Voluntariado para emprender esta labor se produce, sobre todo, por recomendaciones personales directas. "El boca a oreja es la principal puerta de entrada, porque cuando alguien empieza suele contagiar a otras personas", explicó la especialista, que también achacó a las redes sociales el incremento del interés entre la población joven. Al tiempo que evoluciona el perfil, se advierten cambios en el tipo de compromiso adquirido, antes "más continuado" y ahora "más puntual". En emergencias como la dana que asoló Valencia, "la sociedad burgalesa se vuelca", apuntó.

Entre los principales retos, Catalina destacó la necesidad de medir y visibilizar el impacto social real del voluntariado, fortalecer el trabajo en red y potenciar la formación, porque "no vale cualquier tipo de ayuda".

El deporte, protagonista de la semana

La labor en el ámbito deportivo será el hilo conductor de las actividades que servirán para festejar este año el Día Internacional del Voluntariado. La presidenta de la Plataforma de Voluntariado de Burgos, Laura Pérez, recalcó, de hecho, que "los propios clubes deportivos son, en sí mismos, entidades de voluntariado, aunque a veces no lo sepan". Señaló al respecto que muchas familias colaboran de forma desinteresada en equipos de base sin "ser conscientes de que están ejerciendo voluntariado reconocido por ley" y defendió el deporte como generador de valores coherentes con esta práctica, tales como el esfuerzo, el trabajo conjunto y la inclusión.

Así, durante toda la semana tendrán lugar distintos encuentros lúdicos, una mesa redonda, una proyección cinematográfica y el acto central del 5 de diciembre en la plaza de la Libertad, con lectura del manifiesto, a las 11 horas, y actividades abiertas a toda la ciudadanía. Además, se ha invitado a clubes deportivos de élite a sumarse a la Plataforma de Voluntariado, por ser "un motor importante para la ciudad", subrayó Pérez.

En concreto, esta misma tarde el polideportivo Talamillo, de 19 a 20 horas, acogerá la primera de las citas previstas, un encuentro deportivo solidario protagonizado por juegos cooperativos y actividades inclusivas. El martes será el turno de una ponencia sobre juventud y voluntariado en la que participarán profesionales del deporte y colaboradores, en la sala Polisón, a partir de las 19 horas. El miércoles el encuentro deportivo se trasladará al polideportivo Carlos Serna, de 18 a 19 horas, y se dedicará al fútbol sala, y el jueves la película '42 segundos' invitará a reflexionar sobre la importancia del "esfuerzo y la perseverancia, además de la necesidad de trabajar en equipo, para alcanzar una meta". La agenda del viernes ya citada servirá de colofón a las celebraciones.