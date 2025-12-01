Dos identificados por sustraer a un vecino de Burgos 3.000 euros con ‘la mancha’ y ‘el pinchazo’

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de Policía Nacional de Burgos han identificado a dos de los tres sujetos que presuntamente abordaron el 3 de octubre a un varón y, tras intentar distraerlo con el pretexto de ‘la mancha’, lograron arrebatarle 3.000 euros en efectivo, que justamente acababa de extraer en una oficina bancaria del centro de la capital.

Como relató en la comisaría de la Avenida de Castilla y León el denunciante salió para dirigirse a su coche y a los pocos metros un desconocido, con acento hispanoamericano, le ofreció ayuda tras advertirle de que tenía una mancha en el hombro. Hizo caso omiso y siguió caminando. Un poco más adelante, otro hombre con similar acento, le indicó que su chaleco presentaba una mancha, que se ofreció a limpiar, dándose cuenta el perjudicado de que efectivamente -como por arte de magia- en su prenda de abrigo aparecía con una mancha roja. Rehusó de nuevo, desconfiado, alcanzando su vehículo y emprendiendo la marcha.

No recorrió muchos metros, pues notó de inmediato que la rueda trasera derecha de su coche estaba pinchada y observó un objeto puntiagudo que atravesaba el neumático. Aparcó como pudo y, dejando en el asiento del copiloto su chaleco (que portaba el dinero extraído), de propia mano se dispuso a sustituir la rueda pinchada. Por tercera vez, un sujeto ofreció ayuda a la víctima, que igualmente fue rechazada. Momentos después comprobó cómo su chaleco, con los 3.000, euros había desaparecido.

Tras más de un mes de investigación se ha logrado la identificación de dos de los tres individuos implicados. Se trata de hombres de mediana edad, con vastos historiales criminales y muchas detenciones a sus espaldas por delitos con el mismo denominador común.

Inmediatamente, se difundió una orden de detención policial de ámbito nacional sobre ambos. El pasado 19 de noviembre uno de ellos fue localizado y arrestado por la Policía Nacional en Madrid. El otro sigue en busca y captura. Están investigados por los delitos de hurto y pertenencia a grupo criminal.

Consejos de la Policía

‘La mancha’ o ‘el pinchazo’ descansan sobre varios pilares de actuación criminal: planificación y selección de las víctimas. Entidades bancarias, cajeros, comercios, personas de avanzada edad de cuya confianza se abusa. Actuación en grupo con reparto de papeles: uno distrae, el otro roba, un tercero espera al acecho en vehículo para la huida. Emplean rapidez y habilidad en la acción.

También se caracterizan por la profesionalidad, organización e itinerancia, lo que provoca que las investigaciones sean muy complejas y la dificultad en la localización y detención.

En cualquier caso, desde Policía Nacional se reiteran algunos consejos de seguridad que podrían ayudar a la ciudadanía a evitar, o en su caso minimizar, las consecuencias de sufrir alguna vez hechos similares, como portar grandes sumas de dinero. Para gestiones en efectivo de alto valor, mejor vaya acompañado de un familiar o amigo.

Se debe estar alerta ante desconocidos que le aborden con las más cotidianas preguntas, sobre todo en momentos en los que su vehículo se encuentra abierto, como en la salida y llegada con la compra, en bancos, centros comerciales ocon grandes aglomeraciones de personas.

Ante la mínima duda, se recomienda llamar al 091 (o al 112) ofreciendo una descripción general de los sospechosos y, en breve, acudirá en su ayuda una dotación de la Policía Nacional.