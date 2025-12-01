Cuatro nuevos 'Soletes' iluminan Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Cuatro nuevos 'Soletes' iluminan la gastronomía de Burgos. Los prendía, como es tradición, la Guía Repsol con la mirada puesta en ampliar su ya larga lista de recomendaciones de establecimientos que, sin ir más lejos, serán un acierto seguro para celebrar las inminentes fiestas.

A los más de 60 que salpican el conjunto de la provincia, se suman desde ya el Asador San Lorenzo y Casa Azofra, ambos restaurantes tradicionales especializados en lechazo asado en horno de leña y cocina castellana, la histórica pastelería Pinillos y el obrador del instituto religioso ribereño Iesu Communio, afincado en La Aguilera, con tienda en el corazón de la capital burgalesa.

Este último forma parte de una sección que se estrena en la publicación que promueve este reconocimiento. Y es que, según detalla el comunicado de prensa que daba a conocer los nuevos fichajes, la distinción a congregaciones religiosas es la gran novedad de esta entrega de Soletes. "Los mejores hornos conventuales reciben su premio por las recetas centenarias heredadas de sus hermanas y su desempeño artesanal, que en algunos casos guardan la tradición de toda una provincia", explican, para detallar que las clarisas de Llerena (Badajoz), las hermanas del Monasterio de las Comendadoras de Santiago en Granada o las religiosas del convento cisterciense de Teror en Las Palmas figuran entre los 27 monasterios premiados repartidos por toda España.

Entre ellos, siete se encuentran en Castilla y León: además de las Iesu Communio, el Monasterio de Santa Cruz, en Sahagún; el Monasterio de Concepcionistas de León; el Monasterio de Nuestra Señora de Piedad, en Palencia; el Monasterio de las Clarisas de Soria; el Convento de Santa Isabel de Valladolid, y el Convento de Santa María la Real de las Dueñas en Zamora.

Según los expertos responsables de alimentar la Guía Respol con estas distinciones creadas en 2021, "la geografía española está plagada de direcciones fiables en las que parar también durante los desplazamientos en estas mini vacaciones invernales y desde la app de Guía Repsol es muy sencillo localizarlas y hacerlas tuyas". "No faltan ocasiones, entre el puente de la Constitución hasta el día de Reyes para probar sitios nuevos con este sello", añade el citado comunicado.

Esta es la décimo tercera entrega de 'Soletes' desde su nacimiento. En suma, más de 5.000 locales del país lucen "la sonriente pegatina amarilla que conjuga una confortable sencillez con calidad". En Castilla y León, los nuevos 45 reconocimientos elevan el total regional a 644.

En Ávila han sido señalados El Tostado y Taberna de los Verdugo, en la capital; Casa Cebreros, en Cebreros; Asomadilla, en Pedro Bernardo; La Querencia, en Villanueva de Ávila, y Casa Felipe, en Arévalo. En León figuran Casa Manolo, en Villagatón, además de Karn&co y Pomona, ambos en la capital leonesa. En Palencia destacan Donde Rita, en Villalobón; La Repostería de las Monjas y Polo, en la capital; Trapa, en Dueñas, y Añejo, en Aguilar de Campoo.

En Salamanca se han incorporado La Madrileña, en Alba de Tormes; La Muralla, en Ciudad Rodrigo; y, en la capital, El Carro de María, La Tahona Delicatessen y The Doctor Cocktail Bar. En Segovia reciben Solete El Obrador de Palazuelos, en Palazuelos de Eresma; Auténticos CyL, en Coca; Las Brasas de Valsaín, en Valsaín; La Perretosa y Masa con Alma, en la capital.

En Soria obtienen reconocimiento Mai BBQ y Torcuato, en la capital; además de Yemas Gil, en Almazán, y Piqueras, en Almarza. En Valladolid aparecen Belaria, Sofrito Market y Salaveinte, en la capital, junto con Galicia, en Tordesillas. Finalmente, en Zamora se suman Antojo Café & Bar, La Cueva de la Marina y Marlott Café&Bar, en la capital, además de Los Herreros, en Galende.