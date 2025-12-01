Herido en Burgos un menor de 15 años al chocar con su patinete con un coche
El accidente se registró en la calle Esteban Sáez Alvarado
Un menor de 15 años ha resultado herido en un accidente entre un patinete eléctrico y un coche en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibe un aviso a las 18:52 horas en que se informa de una colisión entre un turismo y un patinete eléctrico en la calle Esteban Sáez Alvarado, a la altura del número 43.
En el aviso se solicita asistencia sanitaria para atender al conductor del patinete, un joven de 15 años. El centro de emergencias del 1-1-2 avisó a Policía Local de Burgos, Policía Nacional y a Sacyl. El menor fue atendido en el lugar por una UVI móvil y posteriormente fue trasladado en ambulancia soporte vital básico al Hospital Universitario de Burgos.