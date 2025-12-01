Herido en Burgos un menor de 15 años al chocar con su patinete con un coche

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un menor de 15 años ha resultado herido en un accidente entre un patinete eléctrico y un coche en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibe un aviso a las 18:52 horas en que se informa de una colisión entre un turismo y un patinete eléctrico en la calle Esteban Sáez Alvarado, a la altura del número 43.

En el aviso se solicita asistencia sanitaria para atender al conductor del patinete, un joven de 15 años. El centro de emergencias del 1-1-2 avisó a Policía Local de Burgos, Policía Nacional y a Sacyl. El menor fue atendido en el lugar por una UVI móvil y posteriormente fue trasladado en ambulancia soporte vital básico al Hospital Universitario de Burgos.