El paro en Burgos se mantiene estable con un tímido aumento del 0,11% y 158.746 afiliados a la Seguridad Social

El pasado mes de noviembre, la provincia de Burgos registró 15 parados más que en octubre. La variación, en términos porcentuales, se sitúa en el 0,11% y refleja una situación más estable que en Castilla y León, con un aumento del 1,03%, y a nivel nacional, con un 0,77%.

Con 13.295 personas en situación de desempleo, la comparativa de un año a otro muestra un descenso del 5,8%. No obstante, el paro femenino continúa siendo mayor con 8.082 mujeres sin trabajo frente a 5.213 varones.

Como siempre, el sector servicios acapara las mayores tasas de desempleo. Según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, noviembre culminó con 9.496 personas en paro dentro de este ámbito (49 más respecto al mes anterior). Es decir, el 71,4% del total.

También aumentó, aunque ligeramente, el paro en el sector agrario (dos personas más) y en el de la construcción (tres). Por contra, la industria logró reducir el desempleo en 16 personas, de ahí que ahora mismo el número de parados sea aproximadamente de 1.550 trabajadores. Entretanto, hay 896 afiliados que no tampoco tenían empleo el pasado mes de octubre.

Con más de un mes en paro, el sector poblacional más afectado serían los mayores de 44 años (286 personas). Por contra, los jóvenes de entre 25 y 29 ocupan la franja con menores índices de desempleo (97) mientras los menores de 20 se mantienen a la zaga (133). Así las cosas, los trabajadores de entre 30 y 44 años parecen tener más dificultades para encontrar ocupación que los de entre 20 y 24, ya que sus cifras de paro ascienden a 230 y 150 personas, respectivamente.

En lo que respecta a la población de origen extranjero, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) contabilizó a 2.012 personas. La mayoría, en sintonía con el panorama actual, vinculada al sector servicios (1.180). Asimismo, 305 no tenían trabajo el mes anterior, 253 provenían del campo, 134 de la industria y 140 de la construcción.

Si hablamos de población activa, Burgos cerró noviembre con 158.746 afiliados a la Seguridad Social. Dentro de este apartado, 26.229 eran autónomos, 1.026 pertenecientes al sector agrario y 2.036 al del hogar. Esto se traduce, a nivel general, en una caída del 0,40% en relación a octubre y un incremento del 1,64% en términos interanuales.

El último día del mes terminó además con 902 trabajadores afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en sus empresas: 456 hombres y 446 mujeres. Tal y como recoge la estadística ministerial, 111 se encontraban en situación de ERTE parcial y el resto (191) total.

Caída en picado

Puede que la tasa de paro se mantenga más o menos estable, pero no se puede pasar por alto la abrupta caída de las contrataciones. A lo largo de noviembre, se firmaron 7.620 nuevos contratos (4.848 indefinidos y 2.772 temporales). Eso se traduce, en comparación con el mes previo, una disminución del 27%. Y ojo, porque si hablamos de indefinidos el descenso ronda el 36%.

La temporalidad marca la pauta, salta a la vista. No obstante, el pasado mes de suscribieron 1.265 contratos menos que en octubre. Un 20,69%, porcentualmente hablando. Tomando como referencia noviembre de 2024, la caída supera el 4% con 206 incorporaciones estacionales menos.

Dado que a nivel autonómico 62 de cada 100 contratos formalizados en noviembre fueron eventuales, el vicesecretario general de Política Sindical y Salud Laboral de UGT en Castilla y León, Alberto Miguel, demanda «políticas públicas activas de empleo más eficaces, centradas en la empleabilidad y en la reinserción de las personas desempleadas de larga duración». En su opinión, la estadística recoge cifras muy elevadas «a pesar de haberse reducido considerablemente la temporalidad gracias a la reforma laboral».

Sean indefinidos o temporales, lo cierto es que la mayoría de nuevos contratos se enmarcaron en el sector servicios. Nada más y nada menos que 5.215, lo que representa un 68,4% del total. En ese mismo periodo de tiempo, se firmaron 168 contratos relacionados con el ámbito agrario, 1.961 en industria y 276 en construcción.