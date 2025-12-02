Así es el laboratorio de drones de la Universidad de Burgos: Un espacio único en España

La consejera de Empleo, Leticia García, en su visita al laboratorio, junto al rector de la Universidad de Burgos y autoridades.SANTI OTERO

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Impulsar y posicionar a Burgos y a Castilla y León como un referente nacional e internacional en el ámbito de la tecnología de drones». Ese es uno de los grandes objetivos del laboratorio de la Unidad de Investigación Conjunta en Tecnología de Drones (JRU Drones). Así lo aseguró la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, en el acto de inauguración del espacio.

Un espacio «técnico y humano que quiere impulsar nuevas tecnologías y emprendimiento y atraer proyectos de I+D+i en el ámbito de la tecnología de drones» y que «lo hace a través del ámbito universitario y con la colaboración de las administraciones».

El laboratorio, que ha sido dotado con 700.000 euros por la Junta de Castilla y León, permitirá «reforzar sectores estratégicos como defensa, industria, agricultura, logística o energía», en cuyo desarrollo, «la tecnología de drones juega y jugará un papel clave esencial».

Del presupuesto total, la consejera señaló que ya se han invertido «218.000 euros en el equipamiento del espacio» y a ellos se sumará medio millón de euros «destinado al desarrollo de investigación y creación de prototipos», apuntó.

El laboratorio, que ya está funcionando, «incorpora la nueva normativa europea en la fabricación de drones y permitirá el desarrollo de startups relacionadas con este sector, retener talento tecnológico y crear empleo de calidad», añadió la popular.

De hecho, ya trabaja en prototipos avanzados como «un dron presentado recientemente en el seno de la OTAN, orientado a usos de seguridad y defensa», proyectos vinculados a «drones de aplicación industrial y dual- civil y militar-, modelos impulsados por hidrógeno verde, y prototipos destinados a la detección temprana de incendios forestales y a labores de extinción en sus primeras fases», añadió.

Espacio colaborativo

El espacio destaca por su enfoque colaborativo, ya que «permitirá a investigadores de distintas universidades de Castilla y León trabajar conjuntamente en la ampliación y especialización de servicios industriales en el ámbito de los drones», añadió.

Especiales Digitalización sostenible para transformar el futuro El Correo de Burgos | El Mundo

Esta cuestión «facilitará el acceso a proyectos de gran envergadura y recursos estratégicos, consolidando a Castilla y León como un centro pionero en formación especializada a lo largo de toda la cadena de valor de la tecnología de drones», aseveró la responsable de Empleo de la Junta de Castilla y León.

Y es que, ante la creciente demanda de profesionales cualificados en este sector, la Unidad de Investigación Conjunta en Tecnología de Drones, coordinada por el profesor José Manuel González, se propone «ofrecer una formación de calidad que ayude a cubrir el déficit de especialistas, impulsando así el desarrollo de proyectos industriales emergentes en la Comunidad» y «contar con un personal laboral altamente cualificado y especializado».

Con este esfuerzo, ha señalado la consejera, «se atiende una demanda industrial vital, pues se estima que el sector necesitará miles de profesionales en los próximos años, de modo que Castilla y León estará preparada para atender esa demanda y liderar el desarrollo del sector con talento y oportunidades de futuro, especialmente para los más jóvenes».

Este laboratorio «supone una importante colaboración con todo el tejido productivo de Burgos y provincia, así como de la Comunidad, tanto a nivel privado como público», recordó José Miguel García Pérez, rector de la Universidad de Burgos.

La tecnología de drones «es transversal y afecta a diversas áreas como los materiales, la electrónica y el aprendizaje a través de la Inteligencia Artificial y la creación y diseño de aplicaciones, que son infinitas», aseveró el responsable de la entidad educativa.

García Pérez recordó además que «ya se trabaja en modelos de autoaprendizaje autónomo eficiente y en estructuras ligeras desarrolladas por el núcleo de investigación SLIM, destinadas a aumentar la autonomía de vuelo». Con la Junta, «compartimos el objetivo del desarrollo socioeconómico del territorio y este laboratorio es una herramienta clave para avanzar en ello», aseveró.

El rector avanzó en este sentido que «la UBU trabajará para que el laboratorio impulse nuevas startups tecnológicas y fortalezca la relación con la industria». Un objetivo que «solo es posible con la colaboración institucional, la implicación empresarial y el apoyo de la Junta».